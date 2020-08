Luis Murúa: “Sol de Mayo va a tener todo para subir de categoría”

Sol de Mayo aún no sabe cuándo le tocará volver a competir en el fútbol pero sí tiene claro quién será el director técnico del primer equipo.

Luis Murúa ya había pasado por el club y volvió hace un tiempo. Fue ayudante de campo de enero a marzo de este año y se hará cargo del equipo, ya que Adán Valdebenito se dedicará exclusivamente al rol dirigencial.

Difícilmente haya fútbol para Sol en lo que resta del año, al menos por el Federal A, pero el Albiceleste aprovecha el tiempo para avanzar en la ambiciosa obra de su predio.

“Lo que está haciendo Sol es muy importante, pocos clubes en Argentina tienen una inversión así. Va a ser un antes y después para la institución”, aseguró el Pity, en diálogo con Río Negro.

Segunda etapa en Viedma 3 años pasaron de la etapa anterior de Murúa como DT de Sol de Mayo entre marzo y septiembre de 2017.

Para el entrenador, esta transformación implica a un crecimiento deportivo que podría llevar a subir a las primeras categorías del país en el mediano o largo plazo.

“Las instalaciones van a estar preparadas para incursionar en otras categorías, no tengo dudas que eso puede ocurrir”, afirmó.

Además comparó este momento con el de otras instituciones en las que trabajó que pasaron de los torneos federales a Nacional B o Primera división.

“En Patronato, Santamarina de Tandil, Alvarado y Almirante Brown, vi cosas similares, tengo la autoridad para decirlo. Puede llevar 10 años, pero Sol en 2 o 3 ya va a estar preparado”, señaló.

En el predio ubicado en la Avenida Francisco de Viedma y la calle Misiones Salesianas, Sol de Mayo prepara un complejo de alto nivel que incluirá varias canchas. Entre ellas una de rugby, gimnasio, confitería y pileta cubierta de natación.

En estos momentos, trabajan en la deforestación y la nivelación del terreno, además de las instalaciones de agua.

Murúa fue muy elogioso al hablar de Adán Valdebenito. “Esto es posible por las características de gestión de Adan, se lo vincula más a su rol de DT, pero tiene una faceta dirigencial muy seductora para entrenadores y gente de la institución. Es difícil encontrar dirigentes así, con esta cabeza”, expresó.

Cuando vine la primera vez, esto ya estaba en la cabeza de Adán. Este es un club familiar, así lo transmiten los jugadores y la gente. No por eso deja de ser profesional”.

En cuanto al fútbol, en el Albiceleste saben que está casi confirmado que no tendrán competencia hasta el año que viene, dado que el Federal A solo definiría los ascensos con los primeros equipos de la tabla al momento de la suspensión y el conjunto viedmense marchaba último.

Por esa razón, es probable que no arranquen los entrenamientos el 7 de septiembre a pesar de tener la habilitación de AFA y el Consejo Federal.

“Hay que entrenar sobre una motivación. Todavía estamos pensando en no contagiarnos”, indicó el DT al respecto.

Todo dependerá de si vuelve la Liga Rionegrina. Por la pandemia de coronavirus, el CF permite que no haya torneos en lo que resta de 2020, por lo que es una de las posibilidades.

Su última vez en el Federal A fue en el descenso de Independiente de Neuquén. Para el entrenador ya es parte del pasado y no quiso hablar del tema.

De cara a la siguiente temporada del torneo, que podría arrancar en enero o febrero, el Pity apuesta a mantener el plantel del último torneo, aunque a muchos se les haya vencido el contrato.

“La intención es que la mayoría se quede, hay contactos con ellos. Buscaremos sumar algunos refuerzos. El equipo viene junto desde hace tiempo, confío en que se va a hacer una buena campaña”, comentó.

Es difícil rendir óptimamente 3 años seguidos. Todos aceptamos que hay que hacer un cambio y volver a algunas fuentes”. Murúa analizó los resultados recientes de Sol.

Sobre la mala temporada del equipo en su segundo campeonato en la división, Murúa opinó: “Pasa generalmente en todos los clubes con mucho vértigo y ganas de subir. Hay un impulso grande ni bien ascienden seguido de una meseta psicológica.La categoría es difícil, todos se arman para ascender”.

Sin embargo, el entrenador insiste en que no lo desvelan solo los resultados deportivos. “Tengo desafíos pero no es lo más importante que vengo a hacer acá. Me va a tocar dirigir pero pienso en hacer cierto tipo de docencia. Me importa hacer una buena campaña y también que podamos seguir con las obras en el predio”, reflexionó.