Javier Milei y Victoria Villarruel celebraron con euforia el triunfo de Argentina ante Suiza

El presidente y la vicepresidenta celebraron la clasificación a semifinales en sus cuentas de X. (Foto: gentileza)

El presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, celebraron con euforia la sufrida clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. Los mandatarios utilizaron sus perfiles oficiales en la red social X para volcar sus inmediatas repercusiones tras el agónico desenlace del encuentro disputado en Kansas.

Las expresiones de las máximas autoridades del país se sumaron a la masiva oleada de festejos de la ciudadanía. Con este resultado, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores equipos del torneo internacional, donde ahora deberá enfrentar a Inglaterra.

El exabrupto de Javier Milei tras la victoria de la Selección Argentina

El jefe de Estado recurrió a su habitual estilo discursivo para manifestar su desahogo ante la victoria del equipo albiceleste. A los pocos minutos de finalizar el compromiso ecuménico, realizó una publicación que capturó la atención de sus seguidores.

VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!!

LRPMQLRCRMP… — Javier Milei (@JMilei) July 12, 2026

«VAMOS ARGENTINA CARAJO…!!! LRPMQLRCRMP…», exclamó de forma tajante el mandatario desde su cuenta personal. El fuerte mensaje reflejó la enorme tensión con la que se vivió el cruce eliminatorio frente al combinado helvético.

El mensaje de Victoria Villarruel y el orgullo por el plantel

La titular del Senado de la Nación adoptó un tono de reconocimiento mucho más institucional para felicitar a los futbolistas. La funcionaria destacó el rol del plantel como un importante factor de unidad nacional en este momento deportivo.

La vicepresidenta incluyó una fotografía alusiva a los festejos en su publicación oficial en la red social X. En su mensaje, expresó una profunda gratitud hacia toda la delegación que compite en el certamen estadounidense.

¡Gracias por darnos tantas alegrías!

Gracias por ser el orgullo de todos los argentinos. pic.twitter.com/UwRtFnl0zL — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 12, 2026

«¡Gracias por darnos tantas alegrías! Gracias por ser el orgullo de todos los argentinos», manifestó públicamente la funcionaria. De esta manera, las máximas autoridades del país festejaron el pase de la Albiceleste a la siguiente instancia del Mundial 2026.