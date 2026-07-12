Intento de femicidio en Cipolletti: lo imputaron por golpear, amenazar y rociar con nafta a una mujer

El Ministerio Público Fiscal de Cipolletti formuló cargos hoy contra un hombre acusado del delito de tentativa de femicidio, tras haber agredido de forma brutal a su pareja y haberla rociado con nafta en el interior de la vivienda familiar. El violento episodio, desencadenado en medio de una discusión por dinero, incluyó amenazas de muerte explícitas dirigidas tanto a la mujer como a sus hijos menores de edad, quienes intentaron interceder para detener el ataque. Frente a la gravedad fáctica, la jueza de garantías interviniente dictó la prisión preventiva del imputado por un plazo de cuatro meses.

La acusación pública, representada por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Laura Olea, describió detalladamente los acontecimientos y enumeró las primeras evidencias recolectadas durante las 24 horas iniciales de la instrucción penal.

De acuerdo con la fiscalía, el hecho ocurrió el pasado 10 de julio, alrededor de las 11:15, en el domicilio que compartían el agresor y la damnificada junto a tres niños, entre ellos una hija biológica en común.

El violento episodio y la intervención de los menores

Según la reconstrucción judicial, el imputado comenzó insultando y golpeando a la mujer tras un reclamo económico. De manera inmediata, la sujetó con fuerza del cuello y la comprimió contra la puerta de acceso de la finca. La fiscal adjunta relató que “cuando una de las adolescentes intervino para separar al agresor, otro de los niños recibió un golpe en el rostro al intentar interponerse entre ambos”.

En medio del desorden, la víctima tomó un cuchillo con intenciones de defender a su hijo herido, pero se desprendió del arma blanca ante el ruego de la niña más pequeña.

La fiscalía sostuvo que el imputado aprovechó esa acción «para arrojarle combustible sobre el cuerpo e intentar prenderla fuego con un encendedor mientras la amenasaba de muerte». La agresión letal no se consumó debido a que la hija adolescente golpeó la mano del atacante, provocando que el encendedor cayera al suelo. Acto seguido, los hermanos unieron fuerzas y lograron expulsar al hombre de la morada. Una vez afuera, el agresor intentó destruir el vehículo de la mujer con un ladrillo y se retiró prometiendo regresar. Minutos después volvió al lugar, donde fue aprehendido por el personal policial que ya custodiaba la zona.

Certificados periciales y marcas de combustible

Para sustentar la calificación provisoria, los fiscales presentaron el acta del procedimiento, la denuncia de la víctima, declaraciones de dos vecinas que auxiliaron a la familia e informes del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigación Forense.

El examen médico constató lesiones recientes en el cuello y el antebrazo izquierdo de la mujer, compatibles con presión digital y excoriaciones por uñas. El documento médico dejó constancia de que, pese a que la damnificada manifestó haberse bañado y cambiado de ropa antes de la revisión forense, en su cuerpo aún se percibía un intenso olor a combustible. El informe detectó además equimosis antiguas de agresiones previas.

Al resolver la medida cautelar, la jueza de garantías Sonia Martín desestimó el pedido de morigeración planteado por el defensor oficial Sebastián Nolivo y ordenó el traslado del imputado a un establecimiento penal. Dirigiéndose en forma directa al acusado, la magistrada le manifestó: «El Estado tiene el deber de garantizar tranquilidad y protección tanto a la víctima como a las niñas y los niños involucrados; cosa que usted no hizo, por el contrario usted lastimó y desantendió a las personas menores de edad, incluida su propia hija».

Martín concluyó que la preventiva es la única herramienta apta para neutralizar los latentes peligros de fuga y entorpecimiento.