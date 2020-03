Macarena Montovi presenta "La Marea", el primer corte de su disco debut

A fines de diciembre pasado, Macarena Montovi, junto con un grupo de músicos neuquinos, viajó a los estudios Sonoramica, en Córdoba, para grabar “Despierta”, su primer disco. Durante tres días registró nueve canciones, de las cuales ocho las grabó junto a la banda que la acompañó, con Rafo Grin, en guitarra; Marcos Archetti (Banda Hermética/Trío Familia), en bajo; Pablo Venegas, en batería y percusión; y Daniela Amondarain (Elefanticomio), en coros.



La restante canción, por lo que significa, por lo que implica y por las sensaciones que buscó compartir, la grabó sin los músicos, sólo con su guitarra, su voz y sus palabras, acompañada, en coros, por Daniela Amondarain. Ese tema cálido y emotivo, se llama “La Marea”, un refugio hecho de música y letra para todas las compañeras . Se trata además del primer adelanto del disco en cuetión. En diálogo con Río Negro, Macarena Montovi habló del single recientemente editado y de la experiencia de hacer un disco :

P: ¿En qué te inspiraste para componer esta primera canción, “La Marea” que está circulando en YouTube? ¿Te interesa puntualmente el feminismo?

R: “La Marea” la compuse en el invierno de 2018, y nació de la profunda gratitud que sentí al compartir largas tardes de debate, ensayos y escenarios con otras mujeres músicas con las que también nos encontramos en las calles marchando y reclamando por nuestros derechos. Durante esos encuentros se me hizo muy clara la necesidad de expresar la ternura, la alegría como sustento de mi propia lucha feminista.

Lo digo cada vez que puedo, el feminismo es lo mejor que me pasó en la vida, y atraviesa todas mis canciones. Algunas de ellas, como “La Marea”, “Hada Madrina”, o “Lucía” (que compuse poco después del femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata,) son de feminismo explícito y otras quizás no tanto, pero al fin y al cabo en todas expreso mensajes con esa coherencia como norte.

P: ¿Pensaste en armar “Despierta”, disco que está conformado por nueve canciones?

R: El 2019 fue muy intenso para mí y tuve la oportunidad de compartir todo el año con músicos increíbles, como lo son Leonardo Toro y Rafo Grin. Fueron meses de duro trabajo y entrega para darle otra vida instrumental a las canciones que venían sonando sólo con mi guitarra y mi voz. El compartir con músicos de esta talla y mi espíritu inquieto me llevaron a plantearme primero la necesidad de plasmar el trabajo que veníamos haciendo en un EP, pero luego el entusiasmo creció y finalmente decidí grabar un disco de 9 temas.

P: ¿Cómo fue la experiencia en Sonorámica de Córdoba?

R: Al principio la idea era ir grabando los temas de a uno en estudios de la zona, pero cuando conocí Sonorámica y la experiencia que ofrecía, que incluye un estudio de calidad única en el país y la posibilidad de aislarte en las sierras para dedicar el cien por ciento de atención a tu obra, quise vivirlo de esa forma. Siento que fue una decisión muy acertada y que esta vivencia influyó también en la música que se plasmó.

Así fue que estuvimos tres días y medio con jornadas súper extensas de trabajo para grabar nueve temas, lo que implica un planteo de trabajo muy distinto al que se hace cuando uno va grabando las canciones una a una. Hay mucho de vértigo, se necesita una producción ágil y experta y por suerte Marcos Archetti, quien fue el bajista y productor artístico del disco, hizo un trabajo impecable.

Macarena Montovi durante la grabación del disco "Despierta", en Córdoba, a fines del 2019.

P: ¿Cómo fue grabar sola y después incluir a otros músicos y otra voz?

R: Eso fue solamente así en “La Marea”, que, si bien es la primera que está circulando, no fue la primera en ser grabada. El planteo que se dio en el estudio fue una especie de caos organizado en el que íbamos de una canción a la otra y luego volvíamos a regrabar cosas de la primera, y así.

Con “La Marea” fue más sencillo porque tenía decidido desde el principio que sólo intervendríamos mujeres en su grabación, al igual que cuando la toco en vivo. Los bellísimos coros que grabó Daniela Amondarain resultaron otro acierto brillante que siento que acompaña el mensaje y la simpleza que intento transmitir.

P: ¿Qué quisiste contar en este trabajo?

R: Este trabajo se da en un momento muy importante en mi vida, en que he tomado decisiones drásticas y rumbos muy distintos a los que llevaba, y siento que es parte de un ciclo que se inició cuando compuse la primera canción, hace tres años atrás, y que aún no ha terminado de mostrarse en todas sus posibilidades. Las canciones elegidas tienen que ver con este momento, incluso en su diversidad sonora, y con el devenir de una mujer que vivía en mí y está asomando.

P: ¿Cuánto tiene de sororidad y de incluir la voz de otras mujeres, de alguna manera?

R: Particularmente, este trabajo hubiera sido muy difícil sin la sororidad que conocí y me fue brindada por muchas otras compañeras músicas, que me abrieron espacio y allanaron mi camino. La sororidad tiene como consecuencia inevitable que quienes la practicamos comenzamos a sentirnos poderosas y los sueños que antes parecían inalcanzables, se vuelven más cercanos. En esta aventura además me acompañó Daniela Amondarain, que no sólo es una muy virtuosa cantante de jazz en constante actividad, sino que es mi amiga, mi consejera, mi compinche. Que su voz se incluya en este disco es al mismo tiempo una alegría, un honor y un orgullo enorme.

Marcos Archetti; Pablo Venegas, Daniela Amondarain y Rafo Grin.

P: ¿Cómo es tu relación con tus colegas músicos varones?

R: La desigualdad y los privilegios que ostentan los varones en el mundo de la música siguen siendo muy patentes pero cada vez son más numerosos los colegas que están en la búsqueda de construir vínculos sanos en este ámbito que es al mismo tiempo artístico y laboral. Han existido momentos en los que he debido defender espacios y definir límites de una forma que estoy segura que a los hombres no les ha tocado pasar, y eso que yo he llegado al ambiente luego de que otras compañeras, que empezaron antes, nos allanaran el camino. Pero las redes son amplias, nos tenemos entre nosotras y con los varones elijo compartir sólo con aquellos colegas que están en esta búsqueda de observarse los privilegios y que se hacen cargo de su parte para cambiar la realidad.

P: Compartiste escenario con las mujeres más potentes de Sudamérica ¿Cómo fue la experiencia?

R: Siempre es un honor, un momento que significa mucha satisfacción y presión al mismo tiempo. Pero lo que más valoro de estas oportunidades son los enormes aprendizajes de los que uno se puede nutrir cuando comparte con artistas de tanta experiencia.

El amor está presente en todas mis letras, pero muy lejos de la perspectiva romántica". Macarena Montovi.

P: ¿Cómo es la experiencia de tocar bajo, guitarra y además cantar?

R: Comencé tocando el bajo en mi adolescencia, pero la guitarra es la que me acompaña desde que comencé a componer, y también el charango. Mi proceso de composición involucra tanto los instrumentos como mi voz, con lo cual tocar y cantar me resulta casi siempre indivisible. Resultó mi camino natural, hasta ahora, y aunque cantar sin tocar un instrumento al mismo tiempo te da otra libertad, elijo que mi interpretación vocal esté unida también a la guitarra. Busco una identidad con ello.

P: ¿Cuáles son tus influencias musicales fundamentales?

R: Hay una mezcla muy ecléctica en mis influencias. Mis primeras escuchas van entre el rock y el blues de los 70, el country, el rock nacional de Spinetta y también de los Redondos, la world music o folclore del mundo y el folclore latinoamericano, y hay un poquito de todo en mis canciones. Pero también soy una buscadora de música nueva, así que mis influencias crecen constantemente.

Despierta se llamará el disco y La Marea, es el primer adelanto.

P: ¿Cómo te imaginas que será la presentación del disco? ¿Cómo te gustaría que sea?

R: Ya estábamos armando los primeros esbozos para la presentación del disco porque es una ocasión que amerita tirar la casa por la ventana, y proyectábamos además presentaciones importantes en otras ciudades. Ojalá pudiéramos coincidir para presentarlo con todos los músicos que participaron en el disco, lo que sería una alegría enorme y significaría tener artistas increíbles en el escenario. Sin embargo, en este tiempo de pandemia y cuidados colectivos, es necesario esperar hasta que la situación nos permita convocarnos y juntarnos a festejar.

P: ¿Qué importancia le das al amor en tus letras?

R: El amor está presente en todas mis letras, pero muy lejos de la perspectiva romántica. Creo que el amor es la fuerza que mueve todo, y para mí, es también la amistad, la sororidad, el amor por los hijos, el amor propio, el amor a la justicia (que es amor por el otro) y a todo esto le canto.