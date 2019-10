“Macri se va a ir con un alto nivel de indigencia de la vejez”

El sistema previsional está quebrado y no soporta las medidas de “alivio” del gobierno”.

“La edad jubilatoria puede ser opcional, pero con reglas claras, no con marketing para que atrás vengan las AFJP”.

Los conceptos pertenecen a Christian D’Alessandro, abogado previsionalista, periodista especializado en personas mayores y desde las últimas semanas, anotado como potencial titular de la Anses en un eventual gobierno del Frente de Todos.

D’Alessandro estuvo en el Alto Valle y el Valle Medio la semana pasada, brindando charlas y respondiendo preguntas de jubilados y pensionados de la región. Antes de la actividad en Roca, organizada por el Consejo del Adulto Mayor, dialogó con “Río Negro”.

Pregunta: ¿Hay muchas mentiras a los jubilados en la campaña electoral?

Respuesta: Sí, muchas. Y en particular, la que empezó a circular en los últimos días, con los mails que están llegando diciendo que van a cobrar ese famoso plus de 900 pesos entre octubre o noviembre por el 82%. Se está mandando desde Anses mensajes a gente que no tiene los requisitos, porque para acceder a ese monto tenés que haber aportado 30 años reales, no haber utilizado la moratoria y haber cobrado el mínimo. Están usando las bases de datos de Anses para crear una ilusión falsa, una estafa moral.

P:¿Y las promesas que se escuchan son todas reales? ¿Se pueden aumentar un 20% las jubilaciones sin provocar desequilibrios importantes en las cuentas del Estado?

R: Se puede. Las dos propuestas que dio Alberto Fernández son altamente viables. Uno es el aumento de contingencia del 20% para todas las escalas jubilatorias. La Anses a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad viene mal invirtiendo en el juego de la bicicleta financiera, en los bonos defaulteados y viene perdiendo más de la mitad de sus recursos. Teníamos en el 2015 unos 67 mil millones dólares y hoy estamos en 22 mil millones. Antes de las PASO eran 30 mil millones. Con ese fondo es viable el pago de un aumento. La otra propuesta es la distribución de medicamentos gratuitos. El PAMI tiene un presupuesto de 200.000 millones de pesos, el quinto de todo el país. En el 2017 largaron la resolución 005/2017 en la que pusieron cobertura del 20 al 50% a medicamentos que tenían 100%. Lo que hay que hacer es tomar la decisión política de derogar esa resolución. ¿Costo? Unos 25.000 millones por año. Teniendo cuenta que las medidas de contingencia post PASO tienen un costo de 100.000 millones por tres meses, no puede pensarse que 20.000 millones por año sean un problema. Además, el país tiene 39 laboratorios estatales. Lo que debe hacerse es que esos centros provean a obras sociales y hospitales del Estado, algo que va a bajar costos notablemente.

P: Por sólo 691 pesos de diferencia, la jubilación mínima -que percibe el 49% del total- no está dentro de la indigencia. ¿Cómo llegamos a esos datos y qué propone para sacar a los jubilados de esa realidad?

R: Eso es lo que dice el Indec. En el país no hay un relevamiento formal de la canasta para los adultos mayores y estoy seguro de que son muchos más. Los datos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires dicen que a mayo pasado una persona jubilada necesitaba para vivir 30.524 pesos mensuales. Hoy se dice que son 35.000 pesos y que para fin de año serán 40.000 pesos. Hoy 3,7 millones cobran el mínimo y otros cobran más pero no superan los 35.000. Entonces, en función de esos datos, ocho de cada diez jubilados son pobres. Macri se va a ir con un alto nivel de indigencia de la vejez.

P: Sobrevuela desde hace tiempo la posibilidad de cambios en el sistema previsional, con una reforma que modifique la edad mínima para jubilarse. ¿Es viable?

R: Hay que repensar la seguridad social completa. Cuando hablamos de reforma previsional, viene el fantasma del modelo del FMI, de las AFJP, del aumento de la edad jubilatoria. Yo estoy en contra de esas medidas. Hay que hacer algo diferente. Primero repensar la seguridad social por regiones, porque no es lo mismo hablar desde Buenos Aires que desde Río Negro. En cada zona del país hay estilos de vida diferentes y las realidades del mundo del trabajo son diferentes. Si es opcional la edad jubilatoria, bienvenido. El problema es que te vendan lo opcional como marketing, pero te bajen el ingreso. Entonces tenés que trabajar hasta los 80 años para cobrar lo mismo que antes de la reforma.