Macri y las multitudes

Neuquén

El importante acto que Macri realizó el sábado 28 en Barrancas de Belgrano no cambiará las cosas: hay motivos evidentes para pensar que el próximo presidente se llamará Alberto Fernández y que su triunfo será por gran diferencia. Pero la plaza que se llenó y las que se llenarán en los próximos 30 días para vivar a Macri, reflejan que aquellos sectores empeñados en mantener una situación ficticia y degradante del país y que serán oposición en pocas semanas, no cejarán fácilmente en sus propósitos.



Luego de la derrota del 11 de agosto, Macri, para intentar el milagro, tomó medidas que contradicen el espíritu de todo su Gobierno: decidió posponer los pagos de la deuda, limitar la compra de dólares y escrachar a quienes superado ese límite. El consumo volvió a caer violentamente y la inflación se aceleró. El contexto no podía ser peor. ¿Y entonces? ¿Cómo es que lo rodean multitudes? Es cierto, pero una cantidad numerosa de gente se reúne fácilmente en una manifestación política como ésta, de protesta por acampantes que piden ayuda, en una cancha de fútbol, en un cacerolazo, etc., pero eso no significa que sean una mayoría determinante y decisiva como para lograr sus objetivos.



Macri, en procura de argumentos convincentes, se refirió a la crisis económica y al ajuste llevado a cabo en los casi cuatro años de su Gobierno: “Sé que en estos años la clase media hizo el mayor esfuerzo, pero quiero decir que los escuché, que tomé nota. Lo que viene es distinto, ahora viene el crecimiento, el trabajo, la mejora del salario”.

Sin duda que el espejismo y la falsa ilusión que despertó en Macri el contemplar esa multitud que hizo reverdecer sus sueños reeleccionarios y le hizo también olvidar, al mismo tiempo, que las grandes mayorías populares esperan, en ordenada formación, el día de los comicios para demoler con una catarata de votos tan vanas pretensiones.



Joaquín Bertrán

DNI 5.433.822