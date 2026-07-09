Franco Colapinto volverá a manejar el Lotus E20 en el Festival de Goodwood: los detalles de la exhibición

Alpine confirmó que Franco Colapinto participará del Festival de la Velocidad de Goodwood, uno de los eventos más emblemáticos del calendario motor. El piloto argentino dirá presente en la exhibición que se realizará en Goodwood House, a bordo del histórico Lotus E20, el mismo monoplaza que condujo durante el road show de Buenos Aires.

El pilarense será el encargado de cerrar la participación de la escudería francesa el próximo domingo, cuando se ponga al volante del histórico Lotus E20, el mismo monoplaza que utilizó durante el road show realizado en Buenos Aires y con el que Kimi Räikkönen conquistó el Gran Premio de Abu Dhabi 2012.

Colapinto, que llega con el envión de su noveno puesto en el Gran Premio de Gran Bretaña tras largar desde la 19ª posición, realizará dos pasadas en la clásica subida de la colina de Goodwood, uno de los momentos más esperados del festival.

Antes de su presentación, el Lotus E20 será conducido por otros integrantes de Alpine. Este jueves fue el turno de Nina Gademan, piloto de la academia de la escudería y reciente protagonista de la F1 Academy en Silverstone. El viernes manejará Alex Dunne, el sábado lo hará Paul Aron y el domingo será el cierre con Colapinto.

La actividad de Alpine comenzó este jueves con la presentación del A110 eléctrico, el nuevo deportivo de cero emisiones de la marca francesa, que fue conducido por Pierre Gasly junto al Duque de Richmond, anfitrión del evento.

Goodwood reunirá a las principales escuderías de la Fórmula 1

Alpine no será el único equipo con representación en el Festival de Goodwood. Mercedes participará con Frederik Vesti al volante del W13 de 2022, mientras que Ferrari celebrará los 75 años de su primera victoria en la Fórmula 1, conseguida por el argentino José Froilán González en Silverstone.

McLaren tendrá como figura a Lando Norris, quien conducirá el MCL60 de 2023. Además, exhibirá tres modelos históricos: el MP4/8, el MP4/8B y el legendario M23 con el que James Hunt fue campeón en 1976, todos manejados por Bruno Senna.

También estarán presentes Red Bull con Isack Hadjar, Yuki Tsunoda y Patrick Friesacher; Racing Bulls con Liam Lawson y Arvid Lindblad; Williams, que homenajeará el título de Damon Hill con el FW18; y Aston Martin, representado por Jak Crawford y Jessica Hawkins.

En total, el Festival de la Velocidad de Goodwood reunirá 694 vehículos, entre autos y motos, clásicos e innovaciones tecnológicas, consolidándose una vez más como uno de los encuentros más importantes del mundo para los amantes del automovilismo.

Con información de ESPN