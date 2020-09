Malestar entre forenses de Neuquén: les asignan más tareas por la pandemia

Los médicos forenses del Poder Judicial asumieron una nueva función: desde ayer se encargan de todos los fallecimientos en domicilio, aunque no haya sospechas de criminalidad. Lo dispone un decreto del presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia, Evaldo Moya. Hasta ahora esa tarea la cumplían profesionales del Ministerio de Saludo o de la Policía.

La asignación de la nueva tarea no cayó bien en el Cuerpo Médico Forense. Ya había malestar por el pedido para que se sumen voluntariamente como refuerzo a los equipos de Salud, y por tener que tomarles la temperatura a los imputados en los juicios orales.

La indisposición de los profesionales con el Tribunal viene de la época pre-pandemia, por reclamos de recategorización y pagos de adicionales no remediados.

El pedido de colaboración al Poder Judicial lo hizo el Ministerio de Salud el lunes, y es una señal más de que la pandemia demanda todos los recursos disponibles.

El decreto del presidente Moya lleva el número 342 y se conoció en la tarde del martes. Señala que "en atención al aumento significativo de casos y contactos por Covid 19, el Gobierno Provincial necesita disponer de todo recurso humano capacitado para cubrir la actividad asistencial, habiendo dispuesto una reasignación de funciones conforme las prioridades fijadas por esa autoridad sanitaria".

"En concreto se requiere que, a partir del 8 septiembre 2020, en caso de fallecimiento en domicilio sea el Cuerpo Médico Forense de este Poder Judicial el responsable de la asistencia al domicilio, certificación, toma de muestra para hisopado y preparación del cadáver para su traslado según corresponda", añade la norma.

Excepcional y con plazo

Dispone a continuación la colaboración pero remarca su carácter "excepcional" y le fija plazo: "hasta el 30 de septiembre de 2020, pudiendo ser prorrogable de persistir la situación de emergencia por la pandemia e imposibilidad del gobierno provincial de contar el recurso humano capacitado necesario".

Ambas características fueron incluidas en el decreto para tratar de calmar los ánimos de los forenses.

La decisión adoptada, dice por último, "deberá ser ejecutada en un todo conforme y bajo cumplimiento estricto de las reglas de prevención contenidas en el protocolo de actuación específico aprobado para ese Cuerpo Médico Forense en contexto de pandemia, debiendo interpretarse las previsiones relativas a 'fallecimientos en domicilio' con el alcance particular y excepcional que aquí se contempla".

Cómo era hasta ayer

El Cuerpo Médico Forense, hasta ahora, no concurría a los domicilios en casos de muerte no violenta, o no sospechada de criminalidad. Y si había sospechas de fallecimiento por covid, no realizaba autopsia.

A partir de ayer, debe encargarse de concurrir al domicilio donde se produzca un fallecimiento, aunque no haya indicios de criminalidad, y si hay sospechas de covid practicar el correspondiente hisopado.