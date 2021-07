Fernández Oro

Hoy, con mi dolor a cuestas, quiero que sepan por lo que hemos tenido que atravesar con la enfermedad de mi hermana Yamila, en el hospital de Fernández Oro.



Fue mucho el maltrato que sufrimos.

Cada vez que íbamos con ella nadie se quería hacer cargo del caso, porque su doctora de cabecera no estaba. La mandaban de vuelta a casa sin prestar atención a lo grave que estaba. Le daban diuréticos (que por lo que nos dijeron los doctores de Cipolletti la cantidad que le daban era demasiada, lo cual la llevó a la deshidratación) o ibuprofeno (no hace falta mucho entendimiento para saber que este medicamento no iba a curar su enfermedad).



En una oportunidad, una recepcionista se negaba a dejar entrar a mi hermana a realizarse estudios porque la solicitud no decía “urgente”, pero no hacía falta el escrito que la doctora olvidó. La debilidad y poca energía que ya había en su cuerpo a punto de desmayarse lo decía todo, el llanto de mi mamá por su desesperación hizo que la dejaran pasar. ¿Hacía falta llegar a esta instancia para mover una célula de humanidad?



Siempre es así, el maltrato sobre maltrato.

Estoy cansada de saber que hay tantos casos en el hospital de parte de la directora. ¿Nadie va a hacer nada?

Nos pasó también cuando mi padre enfermó de covid (lamentablemente falleció). En esa oportunidad fueron hasta empujados por la actual directora, no sé cómo puede ocupar ese lugar. Nadie merece ser tratado así y mucho menos en un hospital público.El sueldo se lo hacemos nosotros con nuestros impuestos, si no tiene amor por su vocación que se retire que le va a hacer un favor al pueblo.



Con una diferencia de ocho meses hemos perdido a mi padre por covid y a mi hermana con otra enfermedad. Ella necesitaba un trasplante de hígado.



El dolor es muy grande, no es fácil sobrellevar, por eso no quiero permitir nunca más el destrato de nadie, mucho menos cuando se trata de salud que es ahí cuando estamos más vulnerables y lo que más necesitamos es empatía.

A mi hermana no me la van a devolver pero hago esto público deseando que a nadie más le suceda lo mismo.Debemos luchar por nuestros derechos.

Maira Yanina Jiménez

DNI 37.850.017