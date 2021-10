¡Mamá merece lo mejor! Tres recetas dulces para sorprenderla

Torta invertida de manzanas (@chantalabad)

Ingredientes:

- 6 manzanas verdes (pueden ser menos si son muy grandes, más si son minis ó rojas si no tenés otras)

- 1 o 2 cdas. generosas de manteca

- 4 huevos

- 1 taza azúcar (200 g)

- 1 taza aceite de girasol (200 cc.)

- 2 tazas harina leudante (400 g)

- 1 cdita. polvo de hornear

Opcionales:

- esencia de vainilla

- ralladura de limón

- canela en polvo

Esta torta de manzanas es un clásico.

¿Cómo se hace?

Hacer un caramelo a seco en una sartén u ollita pequeña removiendo para que quede clarito y sin grumos. Por otro lado en otra sarten añadir la manteca, dejar que se derrita y colocar dentro las manzanas peladas y cortadas en cuartos. Dejarlas cocinar. Mientras tanto batir los 4 huevos con el azúcar a punto letra. Agregar el aceite, los opcionales elegidos y por último con movimientos envolventes la harina tamizada con el polvo de hornear.

Armado: cubrir la base de un molde desmontable de 22 cm bien enmantecado con papel manteca, cubrir con el caramelo y los cuartos de manzanas. Colocar por encima la mezcla del bizcocho y hornear a 160° C hasta que quede dorada y bien cocida. Retirar, desmoldar cuando este tibia y chorrear con el caramelo que habíamos reservado.

Tip: si mientras hornebas la torta se enfrió y está durito, dale un toque de calor para poder bañar y cubrir bien la torta.



Budín de chocolate y naranja (@vivre_la_patisserie)

Ingredientes:

- 210 g de harina 0000

- 2 cditas de polvo de hornear

- 250 g de azúcar

- 1/2 cdita de sal

- 3/4 taza de leche con 1 cucharada de jugo de limón

- 115 g de aceite de girasol

- 3 huevos

- 1/2 cdita de esencia de vainilla

- jugo de 1/2 naranja

- ralladura de 2 naranjas

Para el glaseado de chocolate:

- 60 g de manteca

- 70 cc de crema

- 1 cda de miel

- 1/2 cdita de esencia de vainilla

- 110 g de chocolate semiamargo

Un budín esponjoso y aromático.

Preparación

Forrar un molde de budin de 26x10 cm aproximadamente con papel manteca o enmantecar y enharinar. Precalentar el horno a 180° C. Tamizar la harina, el polvo de hornear y la sal y reservar.

Batir los huevos, agregar la leche con el jugo de limón, el aceite, el azúcar y seguir batiendo. Agregar el jugo de naranja, la ralladura y la vainilla. Por último incorporar la harina tamizada en dos veces hasta unir sin batir demasiado.

Colocar la mezcla en el molde y cocinar por 50/55 minutos aproximadamente (es normal que la mezcla sea algo líquida). Retirar del horno y dejar enfriar bien.

Para el glaseado picar el chocolate y colocar en un bol con la vainilla. Llevar la crema, la manteca y la miel al fuego hasta que hierva y volcar sobre el chocolate. Esperar un minuto y revolver hasta que se vea liso y brillante. Bañar inmediatamente el budín.



Torta marquise (@santigiorgini)

- 300 g chocolate amargo 60% cacao

- 300 g manteca

- 70 g azúcar

- 60 g azúcar negro

- 150 g crema

- 5 huevos

- crema de leche

- frutos rojos a gusto

Mucho chocolate y frutos rojos.

Preparación

1- Para la marquise cocida:​ Derretir a baño de maría o microondas el chocolate picado con la manteca.

2- Agregar los azúcares, la crema y mezclar. Por último incorporar los huevos.

3- Colocar la preparación en un molde previamente enmantecado de 24 cm o 26 cm si quieren que sea más baja la marquise (si usan un molde desmontable y no cierra perfecto aconsejo forrar con papel aluminio para que no se escape la mezcla). Hornear a 180° C por aproximadamente 55 / 60 minutos.

4-Armado: una vez fría la marquise cubrir con crema batida y en el centro frutos rojos.