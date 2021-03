Mañana, jueves santo, ¿es feriado?

Feriados y días no laborables completarán este fin de Semana Santa. (Gentileza).-

Mañana comienzan las fechas marcadas por la Semana Santa en el país, pero no todo el mundo tendrá un fin de semana extra largo. La clave para salir de días es recurrir a las fuentes oficiales, en este caso el Ministerio del Interior, y entender la diferencia entre feriado y día no laborable.

Según Interior, el próximo feriado es el viernes, 2 de abril. En esa fecha se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y el Viernes Santo. Este feriado tiene la característica de ser inamovible, que son los que caen martes o miércoles y se trasladan para quedar "pegados" al fin de semana.

El jueves santo no es feriado, sino que se trata de un día no laborable, para entender de qué se tratan, hay que recurrir a la ley 20744, de contrato de trabajo. En su artículo 167 determina que "el trabajo será optativo para el empleador".

La opción de dar o no el día libre no rige para "bancos, seguros y actividades afines". En esos casos, el empleador está obligado a que la jornada sea como un feriado.

Para el resto de los trabajadores, el día no laborable rige como una jornada normal, por lo tanto, "presten servicio, percibirán el salario simple", o sea que no corresponde un plus como cuando es feriado.

El resto de la Semana Santa, o sea sábado y domingo, también está considerado como día no laborable.

Para el próximo feriado habrá que esperar hasta el 1 de mayo, día del trabajador y la trabajadora. Pero no son buenas noticias para quienes trabajan de lunes a viernes porque esta fecha cae en día sábado y es un "feriado inamovible", por lo tanto no se puede trasladar a otro día para que se convierta en otro fin de semana largo.

Sin emabrgo, mayo sí tendrá un fin de semana más que largo, extra largo. Será por el 25 de mayo, que cae martes, pero el Gobierno ya decretó que el lunes 24 es "feriado con fines turísticos" e inamovible.