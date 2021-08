Manu Ginóbili y una participación especial en Space Jam

La secuela de Space Jam tuvo su estreno en cines el mes pasado pero hoy se incorporó a la plataforma de streaming HBO Max en Latinoamérica. Como parte de la campaña promocional, contó con la participación de Emanuel Ginóbili.

En el video, que no forma parte de la película, el argentino es tentado por los Looney Tunes para incorporarse al equipo que lidera Lebron James.

Los personajes animados la invitan a Manu, pero el bahiense rechaza la propuesta. "Yo ya me retiré, hace 3 años que no toco una pelota. No, de jugar ni hablar", expresa.

También incorporaron la famosa frase "¿Y si te llama Román?", popularizada por el conductor de ESPN Sebastián Vignolo en alusión a la función de Riquelme en Boca.

El exbasquetbolista compartió el video en su cuenta de Twitter. "Que oportunidad me perdí de volver a las canchas con este equipazo", escribió.

Ginóbili, cuatro veces campeón con San Antonio Spurs, es el jugador latinoamericano más importante de la historia de la NBA y desde HBO no desaprovecharon la oportunidad de utilizarlo para publicitar la película.