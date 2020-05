Manuela Pereyra, quien es pentacampeona argentina de tenis de mesa, sigue con su entrenamiento para encarar nuevos desafíos en su notable campaña monitoreada por el cuerpo técnico se la selección nacional.



Todos los intengrantes de la selección argentina, como los jugadores encuadrados en los proyectos olímpicos siguen con la preparación desde sus casas.



Durante esta cuarenta por la pandemia de Coronavirus, los deportistas continúan con su preparación dirigidos por diferentes profesionales vía Skype.



Tanto entrenadores como nutricionistas, psicólogos y asesores trabajan con los deportistas en forma integral, con una duración de dos a cinco horas por día.



Hay charlas, videos, trabajos físicos y con mesa, que les permite a los deportistas mantenerse en condiciones para volver a jugar ni bien termine el aislamiento.



Manu Pereryra desde que llegó de Lima, donde participó delSudamericanoSub 15 y del circuito mundial, pasa sus días entre sus actividades de la escuela y los entrenamientos.



Con tan sólo 13 años, comienza con su actividad a las 9 y en algunas oportunidades se extiende hasta las 23.



Manu trabaja sin descanso en su casa para estar preparada para sus próximos desafíos. Gentileza.

La ventaja de Manu es que cuenta con su hermano Tobias, con el que puede entrenar en un exigente nivel, dirigida por su papá Cristian Pereyra.



Manu está primera en el ranking nacional de Sub 15 y de mayores. Está octava en Sub 18. A nivel latinoamerivcano está 32 y 441 en el ranking mundial, que no está actualizado, por lo que avanzará después de su gran trabajo en el pasado certamen en Perú.