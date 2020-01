Pocitos

¡Ah, qué maravilla! Está poniéndose de moda el “remake”, tanto de música, como de costumbres. Ojalá, también trajeran los buenos modales, que se perdieron. Hay recompensa al que los encontró y los devuelva. Hoy, el gobierno nos muestra, cómo era en nuestra juventud, el trato con el sexo opuesto. Por aquellos años “fichábamos” a una chica/o y hacíamos un “levante” Primero la debíamos impresionar y nos pavoneábamos como pavo real. Después buscar a alguien que nos presentara, sino, ni. ¿Era mejor? Hoy se encara y ahí no más de golpe, se le plantean los fines que se buscan.



Pero nuestra mala costumbre de hacer comparaciones, lo que es muy feo, asociamos lo que hace la presidencia con los gobernadores. “Tengo el poder” parecía decir cuando le dieron el bastón de mando. Ahora tiene el cofre del pirata ¿lleno? de dinero, pero no lo da a la DGI ni a la Corona. Es propio y se hace lo que quiere. Si no le gusta la cara, le pone llave y si no lo colma de regalos. Es que hay que congraciarse con los que gobiernan, aunque a los habitantes de esos lugares se les condene al hambre.



¿Se estará buscando una rebelión interna dentro de las provincias, donde las autoridades no son adictas? Como los chicos, pero somos grandes ¿o no?

Ivonne Henrich

DNI 6.228.941