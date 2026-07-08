Un joven resultó lesionado en un ojo por pirotecnica durante los festejos en Centenario del triunfo de Argentina frente a Egipto

Un herido durante los festejos del triunfo de Argentina frente a Egipto. Foto: Gentileza Centenario Digital.

En la Plaza del Bicentenario de Centenario, durante los festejos del triunfo de Argentina frente a Egipto en el Mundial 2026, un joven resultó lesionado en un ojo por pirotecnia.

Con cada victoria de la Selección, las calles se llenan de miles de vecinos que se juntan para celebrar lo logrado por el equipo de Lionel Scaloni.

Festejos de Argentina: tres intervenciones de bomberos en Centenario

En total, los bomberos realizaron tres intervenciones. Una de ellas fue por una bomba de estruendo que hirió el ojo de un joven de 20 años. En primera instancia recibió atención por bomberos y luego fue trasladado al hospital Natalio Burd, indicó el medio Centenario Digital.

Otro hecho fue en Honduras y Buenos Aires por un choque de una moto contra una camioneta y un poste, donde un joven resultó con graves heridas.

Una tercera situación fue sobre calle Aladino Fuentes casi Cuba donde se prendió fuego el motor de un auto Fiat Palio.