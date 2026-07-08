Donald Trump ordenó cortar «completamente» el comercio con España: qué respondió Pedro Sánchez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en Ankara, Turquía, que ordenó la suspensión inmediata de todo el comercio con España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez le bajo el tono a esos dichos y sostuvo que ambos países mantienen «relaciones muy positivas».

El motivo, según manifestó el mandatario norteamericano, es la falta de participación de Madrid en la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) durante una cumbre de la organización celebrada en esa ciudad.

«Una causa perdida»: la crítica de Donald Trump a España

Recientemente, Madrid rechazó cumplir el nuevo objetivo de gasto en defensa del 5% del producto bruto interno (PIB) fijado por la OTAN y se negó a permitir que Estados Unidos utilice su espacio aéreo o su territorio para operaciones durante la guerra con Irán.

«España es una causa perdida. Ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España», dijo el mandatario estadounidense en declaraciones a periodistas, antes de la sesión principal formal de la cumbre.

De esa manera, Trump ordenó posteriormente y de forma pública a su administración romper los lazos comerciales.

Pedro Sánchez le bajó el tono a los dichos de Donald Trump sobre España

Pedro Sánchez, ensalzó este miércoles las relaciones «muy positivas» entre España y Estados Unidos, tras las críticas más temprano de Donald Trump, que amenazó con cortar «todo comercio» con Madrid porque es un aliado «terrible».

«Las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas«, indicó Sánchez a la prensa tras una cumbre de la OTAN en Ankara, donde afirmó que tuvo una conversación «coloquial» con Trump.

«Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y, por tanto, ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez», contó Sánchez a los periodistas sobre esta breve conversación en la que también hablaron de golf.

Sánchez, quien ya se había opuesto a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, aseguró recibir con «calma y paciencia y una cierta normalidad» las declaraciones del presidente estadounidense.

El líder socialista volvió a recordar que España forma parte de la Unión Europea, que tiene una política comercial «común» que fija los acuerdos comerciales con los países de fuera del bloque.

Sánchez aseguró, además, que España es un «aliado fiable», que incrementó su gasto en defensa del «0,9%» del PIB en 2018 al «2%» de 2026.

Esta cifra, que según él demuestra el «compromiso total» de Madrid con la OTAN, sigue estando, sin embargo, por debajo del 5% que Donald Trump reclama a los miembros de la Alianza Atlántica.

Noticias Argentinas y AFP