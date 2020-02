Marcelo Gallardo: ''acá no hay problemas de cartel''

“No hay problemas de ego ni de cartel, no hay enojos por no jugar, por eso es más fácil elegir”. Así declaró ayer Marcelo Gallardo en conferencia de prensa consultado por algunos gestos que suelen verse de Santos Borré.

En este sentido agregó: “El que no juega siempre quiere jugar y está bien, pero la competencia es muy sana. No hay enojos porque sería una falta de respeto al que juega y los valores humanos del plantel me hacen mucho más fácil decidir quien juega”.

River, que tiene 45 puntos, le lleva tres a Boca a falta de dos fechas y, en caso de que su escolta no gane este viernes, tendrá la oportunidad de dar la vuelta mañana en su estadio.

Para jugar ante Defensa y Justicia este sábado a las 19: 40 en el estadio Monumental el único cambio es Ignacio Scocco por Borré, suspendido por cinco amarillas: Franco Armani, Paulo Díaz, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Ignacio Scocco y Matías Suárez.