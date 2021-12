Marcelo Villegas pidió perdón por decir que quería crear una Gestapo y Cerruti le respondió

Tras la filtración de los videos que lo inculpan, el ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas pidió disculpas por haber dicho que quería crear “una Gestapo” con el objetivo de perseguir a opositores a través del armado de causas judiciales. También, calificó de “ilegal” la grabación presentada por el Gobierno como prueba y afirmó que se presentará ante la Justicia a prestar declaraciones.

“Está lejos de mi forma de sentir, de pensar y actuar”, afirmó Villegas en declaraciones para Infobae. Y agregó: “Lamento que aún, en plena democracia, se utilicen este tipo de prácticas ilegales y escuchas, que además de ilegales pueden estar adulteradas”.

En el video filtrado que registra una reunión entre funcionarios de Cambiemos, en 2017, se ve al exministro de Trabajo decir: “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”. La Gestapo fue la policía secreta del régimen nazi de Adolf Hitler que se dedicaba a perseguir, secuestrar y asesinar a opositores y a miembros de la comunidad judía.

En tanto, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, afirmó que el video que sacó a la luz conversaciones de funcionarios de la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para armar causas judiciales contra sindicalistas demuestra que «el gobierno de Mauricio Macri estaba plagado de ilegalidades». «Encontramos la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires y la mafia de Vidal», sentenció la funcionaria, quien realizará una presentación judicial para que se investiguen los hechos.

En esa «mesa judicial», según definió Caamaño a los integrantes de esa reunión, se encontraban el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas, el ex titular de Infraestructura, Roberto Galante; el ex subsecretario de Justicia provincial, Adrián Grassi; el senador provincial Juan Manuel Allan y el actual intendente de La Plata, Julio Garro, además de cinco empresarios del rubro de la construcción. También identificó al ex director de Asuntos Jurídicos de la AFI Sebastián Di Stéfano y otros funcionarios de la AFI macrista.

Mientras tanto, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti no tardó en responderle al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas tras el pedido de disculpas, que incluyó una denuncia sobre las imágenes filtradas que podrían ser ilegales.

«Nosotros también lo lamentamos. Y denunciamos. Y le recordamos al señor Marcelo Villegas que esta filmación ilegal, parte del espionaje ilegal, fue realizada por el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y ya está íntegra en poder de la justicia”, escribió desde su cuenta de Twitter.

Fuente: Noticias Argentinas