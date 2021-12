Repudio por los dichos del exfuncionario de Vidal sobre la «Gestapo» antisindical

Organizaciones de la colectividad judía, funcionarios nacionales y dirigentes políticos y gremiales repudiaron hoy una expresión del exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, quien en el ejercicio de sus funciones durante el Gobierno de María Eugenia Vidal habló de la conveniencia de disponer de «una Gestapo o fuerza de embestida» para «destruir la actividad sindical». Referentes de la oposición también se sumaron al repudio

Los dichos del exfuncionario se conocieron tras el hallazgo de videos por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en los que quedaron registradas reuniones en 2017 del entonces ministro en las que promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.

Esos encuentros -que motivaron hoy la presentación de una denuncia penal contra Villegas y otros exfuncionarios del gobierno de Vidal por parte de la AFI- dejaron en evidencia «la existencia de una mesa judicial en Buenos Aires» orientada a «destruir el movimiento sindical», según definió la actual titular de la Agencia de Inteligencia, Cristina Camaño.

«La descalificación al eventual adversario político manifestando añoranza por la Gestapo además de ser brutal, banaliza de modo inadmisible la Shoá. Estas expresiones son combatidas permanentemente por las democracias del mundo para que no se repita tragedia semejante», señaló la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) a través de la red social Twitter.

La DAIA repudió las manifestaciones de Villegas, porque «no hacen más que contradecir a las instituciones democráticas y banalizar el Holocausto de manera impúdica».

El Llamamiento Argentino Judío se sumó a los repudios y a través de un comunicado expresó que lo dicho por el exministro de Trabajo de Vidal «solo puede salir de la boca de alguien que mantiene una consideración positiva de una de las fuerzas de seguridad del régimen nazi».

Y vinculó las palabras de Villegas con lo que «la derecha argentina piensa entre bambalinas: el desprecio hacia los trabajadores, hacia sus organizaciones gremiales y, como contraparte, valorizaciones de empatía en relación a todas las versiones opresoras y fascistas que han existido en la historia» para «debilitar el sistema democrático, cercenar las libertades y provocar espirales de violencia».

Funcionarios nacionales y de la provincia de Buenos Aires también expresaron su repudio a los dichos de Villegas, y juzgaron que el supuesto armado de una mesa judicial en suelo bonaerense durante el mandato de Vidal no hace más que confirmar el modus operandi utilizado en tiempos de Cambiemos para «perseguir opositores políticos y gremiales».

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al video hallado por la AFI en su cuenta de Twitter donde se preguntó hoy «qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial Argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal».

En un hilo de tuits, Cristina Fernández vinculó a varios de los exfuncionarios de Vidal que aparecen en el video hallado con el accionar que, comandada por Gustavo Arribas, tuvo la AFI durante la presidencia de Mauricio Macri, involucrada en espionaje ilegal.

A su vez, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, calificó como «gravísima» la denuncia presentada por AFI contra funcionarios de Vidal, aunque dijo que «no le extraña para nada» esa metodología, al sostener que «era el sueño que tenían» en el macrismo. «Siendo diputado me tocó presentar junto a otros diputados y senadores la primera denuncia de la mesa judicial cuando entraban al despacho de (Mauricio) Macri en la Casa Rosada y a Olivos a jugar al paddle. Son los mismos camaristas de casación que hoy se siguen excusando, el mismo nivel de impunidad«, afirmó Soria.

En tanto, el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, fue uno de los primeros que repudió los hechos y evaluó que demostraron «un accionar coordinado» existente en el gobierno de Cambiemos que buscó «perseguir opositores políticos y gremiales». «Acciones como estas están severamente penadas por la Ley, violan el principio republicano de la división de poderes y exigen una investigación penal seria e independiente», entendió.

También se expresó sobre el tema el ministro de Defensa, Jorge Taiana, para quien estos hechos evidencian «lamentablemente algo que ya habíamos visto y que ha tenido una rutina y una práctica extendida en el gobierno anterior». «Es muy lamentable porque eso degrada el Estado de derecho y la función política de las autoridades», completó Taiana, en declaraciones a la prensa, tras participar de un acto en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno.

De igual manera, la ministra de Gobierno de Axel Kicillof, Cristina Álvarez Rodríguez, juzgó que «la existencia de una Mesa Judicial en la provincia» recuerda a «prácticas de la dictadura».

Por su parte, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional, Hugo Yasky, expresó a través de Twitter que lo que narran esos videos «no solo constituye una ilegalidad, sino que genera una profunda impresión por el desconocimiento de lo cruenta que fue la dictadura con los gremios» y que «con este desprecio por los trabajadores se manejaron Macri y Vidal».

Dirigentes de la oposición criticaron los dichos

Con el correr de las horas, comenzaron a sumarse las críticas de integrantes de Juntos por el Cambio por las declaraciones del exfuncionario de María Eugenia Vidal. El diputado nacional Waldo Wolff, tuiteó: “Repudio la utilización del término gestapo para temas banales siempre. No importa quién la haga”.

El ex secretario de Seguridad de la Nación y actual diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman: “Mi más enérgico repudio a los dichos del entonces Ministro Marcelo Villegas, como familiar de victimas del holocausto siento un profundo dolor”, escribió en su cuenta de Twitter.

“La mención a la Gestapo del ex ministro Villegas es insultante, inexcusable e incalificable. Repudio total”, comentó el diputado Fernando Iglesias.

El senador por Mendoza y ex presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, se mostró cauto al hablar del tema y durante una entrevista en A24 expresó: “No repudio lo que no ´se. No vi el video. Puede estar descontextualizado. La Gestapo no es nada que nos deba enorgullecer”, aclaró.

El diputado Martín Tetaz, en un primer momento, evitó referirse directamente al tema y se limitó a defender a María Eugenia Vidal. Luego consideró que es “un escándalo de espionaje interno y es ilegal”. Reconoció que “es una barbaridad lo que dijo Villegas y no admite ningún tipo de contemplación porque es un disparate total”. “Pero Cristina Kirchner, sobre la base de un disparate que dice un ex funcionario, pretende exonerar de culpa y cargo al ‘Pata’ Medina o a otros gremialistas corruptos”, cuestionó.