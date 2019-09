Margaret Atwood presentó la secuela de "El cuento de la criada"

La escritora canadiense Margaret Atwood presentó en Londres "Los testamentos", la secuela del aclamado "El cuento de la criada" (1985), una distopía misógina aterradora que se erigió en verdadero manifiesto feminista en la era del movimiento #MeToo.



"Éstas son el tipo de cosas que se escapan del libro para entrar en el mundo real. El autor tiene cero control sobre ellas", bromeó la novelista, de 79 años, en una rueda de prensa donde no ocultó sus opiniones feministas.

Para muchos fans, como Melisa Kumas, de 27 años, su obra es "una advertencia" sobre la violencia ejercida contra las mujeres.

Atwood "me hizo más consciente de la política que me rodea, ahora me fijo más en la actualidad… para asegurarme de que no ocurre lo peor", dijo a la AFP durante el lanzamiento del libro Kumas, que acudió vestida de rojo recordando el uniforme de las "criadas".

La escritora tardó casi 35 años en imaginar esta secuela, inspirada por las preguntas de sus lectores. Acontecimientos como el refuerzo de los controles a raíz de la multiplicación de atentados terroristas también alimentaron su reflexión.

"Tal vez no lo recuerden, pero hubo una vez un mundo sin seguridad en los aeropuertos (…) Nos hemos vuelto más temerosos", afirmó Atwood, señalando asimismo el impacto de la crisis financiera de 2008 o la victoria de Donald Trump en 2016.



Este segundo tomo, que salió a la venta el martes en inglés -la versión española estará en las librerías el jueves-, promete un enorme éxito: fue seleccionado para el Booker Prize 2019, la prestigiosa recompensa literaria británica, y su adaptación a la televisión ya está en curso.



Debería seguir así a su predecesor, cuyas ventas se vieron reavivadas por su adaptación a la pequeña pantalla, que alcanzó ocho millones de copias en el mundo solo en inglés.