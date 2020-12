Mariah Carey lideró los rankings navideños

Tal como ocurrió el año pasado, la cantante Mariah Carey volvió a liderar el ranking Billboard de reproducciones en tiempos navideños gracias a su clásico "All I Want For Christmas Is You", registrado en 1994.

Hasta el jueves pasado, el tema de la intérprete había acumulado 54,9 millones de escuchas en plataformas solo en Estados Unidos y unas 12 mil descargas, en tanto había registrado una audiencia de 33,7 millones de personas a partir de su emisión en radios, según datos de Nielsen Music/MCR Data, que replica la tradicional revista.

"All I Want For Christmas Is You" ocupa el 12 lugar entre las canciones más vendidas de todos los tiempos, a la vez que se consolida como el villancico más exitoso grabado por una artista femenina, con 673 millones de reproducciones totales en YouTube.

A pesar de ser un clásico en las fiestas navideñas, la composición volvió a irrumpir con fuerza en 2019 en los rankings de fin de año al llegar a la cima varios años después de su lanzamiento con unos 12 millones de reproducciones en Spotify solo en Nochebuena.

Según estipulaciones de medios económicos estadounidenses, la exitosa canción le reporta alrededor de unos 600 mil dólares a la artista en calidad de derechos de autor.

Agencia Télam