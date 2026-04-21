Convocan a jóvenes para ingresar a la Prefectura Naval Argentina: requisitos y cómo anotarse

La Prefectura Naval Argentina abrió la inscripción para ingresar a sus Escuelas de Oficiales y Suboficiales, correspondientes al Ciclo Lectivo 2027, en una convocatoria dirigida a jóvenes de todo el país que deseen iniciar una carrera profesional en la fuerza.

La Prefectura Naval Argentina abrió la inscripción para el ciclo 2027

El proceso de inscripción se realiza de manera completamente online, a través del formulario donde los aspirantes deberán completar sus datos y seguir los pasos indicados.

La convocatoria está destinada a jóvenes argentinos, nativos o por opción, que cuenten con título secundario —o constancia de alumno regular si se encuentran cursando el último año—. Para la Escuela de Oficiales, el rango de edad es de 17 a 22 años, mientras que para la de Suboficiales se extiende hasta los 27 años.

Entre los requisitos, los postulantes no deben registrar antecedentes penales ni causas judiciales en el Registro Nacional de Reincidencia y deberán cumplir con las condiciones psicofísicas exigidas por la institución.

Quienes ingresen podrán acceder a una formación integral que incluye títulos universitarios —tras una etapa de prácticas en el campo profesional— o tecnicaturas, según el escalafón elegido. La Prefectura, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, cumple funciones clave como autoridad marítima del país, con presencia en mares, ríos, lagos, puertos y zonas fronterizas.

En ese marco, sus integrantes desarrollan tareas vinculadas a la navegación y patrullaje, el rescate y la seguridad en el agua, la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, así como la protección del medio ambiente y el control del tráfico marítimo, entre otras actividades estratégicas para la seguridad nacional.