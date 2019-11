Mariano Moreno: Tras 15 días sin agua marcharon para exigir una respuesta

Desde hace 15 días, la localidad de Mariano Moreno no tiene agua. Los vecinos realizaron una marcha para exigir respuestas. Desde horas de la mañana permanecen en la Cooperativa de Agua Potable sobre la avenida Ciudad de Zapala y no se moverán hasta que les den una solución al faltante de agua que padece la localidad.

“Hace más de 15 días corridos que no tenemos agua. Antes teníamos un día, dos y volvíamos a tener. Pero esta vez son más de dos semanas sin agua”, explicó Roxana Novoa, vecina de Mariano Moreno.

Los autoconvocados que representan a 60 familias realizaron una marcha con el lema “Necesitamos agua potable urgente”. Los vecinos autoconvocados indicaron: “Que le corten el agua a todo el pueblo o que baje de provincia en conjunto con el EPAS para que compren los insumos y realmente lo que necesitan para tener agua todos”. Los manifestantes viven en los barrios más afectados: Ensanche Fiscal, Barrio Islas Malvinas I y II, Barrio Vista de la Cordillera, 10° Viviendas, 15° Viviendas y 5° Viviendas.

“Hoy nos juntamos en la cooperativa para hablar con el presidente Julio Verdugo para que nos diga porqué no tenemos agua. Nos manifestó que se le quemó una bomba de agua, ahora funciona solamente una para todo el pueblo, que es poco”, indicó Novoa.

No es la primera vez que Mariano Moreno tiene problemas con el suministro, ya que en septiembre tuvieron un desabastecimiento que afectó a gran parte de la localidad. En septiembre el problema era la falta de una válvula reguladora.

A partir de la reunión del viernes 13 de septiembre entre los damnificados, el Intendente Ramón Zúñiga y autoridades de la Cooperativa de Agua Potable, resolvieron sectorizar el suministro de agua.

“Le preguntamos a Julio Verdugo qué había pasado con el dinero que había dejado el gobernador para el aniversario. Dijo que no tiene el dinero, que eso lo maneja el Intendente. También dijo que EPAS tenía que venír a hacer las compras con el Intendente. Resulta que llamé al EPAS y ellos dijeron que no venían”, aseguró Novoa. El aporte económico se refiere al 1.610.000 pesos que anunció el gobernador Omar Gutiérrez para obras de agua potable que realizará el EPAS. El anuncio lo realizó el 16 de octubre pasado en el 78° aniversario de la ciudad.

Río Negro intentó comunicarse con EPAS pero no obtuvo respuesta.

“Se quemó la bomba de nuevo porque no da abasto. La Cooperativa se está complicando al no tener los suministros. La idea es que compren bombas nuevas, más grandes, que hagan las cañerías nuevas, las mangueras que tenemos las instalaron cuando comenzó la Cooperativa. Ahora creció el pueblo”, detalló Novoa.

La compra de bidones de agua constituye para las familias, un gasto extra en las economías locales.

“La gente que vive del otro lado del canal de riego tiene que ir a bañarse a la casa de algún familiar. Una mamá me contaba hoy que no mandaba a los chicos a la escuela porque no tenía cómo bañarlos. Acá viene una camioneta a vender, una familia gasta al mes $1800 por los bidones que consumen”, concluyó Novoa.