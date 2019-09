Vecinos de Mariano Moreno reclaman por el servicio de agua potable

La localidad de Mariano Moreno atraviesa un conflicto por el desabastecimiento de agua. Los vecinos se abastecen del río Covunco y deben trasladarse 20 kilómetros hasta Zapala para conseguir agua.

Los habitantes de Mariano Moreno apuntan al mal funcionamiento de la Cooperativa de Agua Potable. "El problema del agua lo venimos sufriendo hace más de 15 años, arreglan una cosa, nos dan agua por una semana, después hay que ver las bombas, el tablero, siempre pasa algo" explicó Roxana Novoa, vecina de Mariano Moreno. Los ciudadanos de la localidad realizaron un petitorio para exigir la resolución al problema del agua. El documento -con 160 firmas- fue entregado a Julio Verdugo, Presidente de la cooperativa.

En la reunión que mantuvieron 24 vecinos, el presidente indicó que la Cooperativa tiene problemas económicos, que está en quiebra y mantiene juicios con EPEN.

"El intendente nos explicó que falta una válvula reguladora, con eso podría mantener casi a la totalidad del pueblo. A veces corta el agua y le da a los barrios del alto (Ensanche Fiscal, Malvinas) y a veces cortan el agua del pueblo para mandar al paraje Los Hornos y Paraje El Puente (Covunco Centro). Sino corta una parte del pueblo para mandar al sector de chacras, es decir Covunco Arriba". Los cortes de agua refleja la falta de capacidad para abastecer a la localidad de Mariano Moreno y las zonas aledañas.

El mismo día los vecinos se reunieron con el Intendente Ramón Zúñiga para exigirle respuestas. "El intendente dijo que el problema era de la Cooperativa y que el municipio ayuda a pagar la bomba, el tablero y varias cosas más" indicó Novoa.

Finalmente los vecinos acudieron al Concejo Deliberante para expresar su reclamo y recibieron el apoyo de la totalidad de los concejales en el pedido de mejora del servicio de agua potable.

"La gente que vive del otro lado del canal de riego tiene que ir con sus bolsos a la casa de algún familiar a lavar la ropa y bañarse. Una mamá me contaba hoy que no mandaba a los chicos a la escuela porque no tenía cómo bañarlos", detalló Novoa.

Los afectados por esta situación son principalmente los barrios situados del otro lado del canal de riego, las 47 Viviendas y 45 Viviendas. Los vecinos de Ensanche Fiscal indicaron que llegaron a estar tres semanas sin agua.

"Acá viene una camioneta a vender, una familia gasta al mes $1800 por los bidones que consumen. No tiene sentido pagar ese dinero, cuando una paga a parte a la cooperativa por un servicio que no tenés" indicó Novoa.

El viernes 13 se realizará un encuentro entre los damnificados , el jefe comunal y autoridades de la Cooperativa de agua potable.