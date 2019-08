Marina Magrini, la cocinera que dio clases en Neuquén y hoy la rompe en la TV azteca

Divertida, dinámina, fresca y transparente. Esa es la impresión que deja esta mujer de personalidad intensa (ella misma lo dice). Estudió pastelería en Brasil, en el Senac de San Pablo y lo combinó con el diseño gráfico.

"Soy repostera, me dedico a la pastelería artística. A mí cocinar me gustó toda la vida. Me gusta servir, atender y ver que todos están contentos cuando comen. La previa, ir a comprar los insumos al super, el momento de cocinar y compartir con el otro, eso es grandioso. La cocina pasa por disfrutar y hacer disfrutar al otro desde la previa hasta el postre. La cocina reúne, tiene tanto para brindar a las personas y un valor que muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta tanto en la vida familiar como profesional, hasta por un tema de salud pasa", cuenta Marina a Yo Como.

Marina en compañía de "La Catrina".

En cada país donde estuvo viviendo siempre trató de buscar alguna tarea relacionada con el diseño, con el arte. En su paso por Brasil tuvo que mejorar su portugués tanto para hablar como para escribir. "Cuando estás de turista está todo bien, pero para poder comunicarse bien en todo lo demás, no es tan fácil. Quería ponerme a estudiar algo práctico y que me gustara entonces arranqué con gastronomía. Hice un curso corto de 3 meses. Soy muy intensa y perfeccionista y cuando me puse a estudiar gastronomía me levantaba a las 4 de la mañana para traducir las fichas con ingredientes y procedimientos...".

En plena tarea...

Al terminar con este curso y habiendo quedado fascinada con lo aprendido, se decidió a seguir la carrera de Pastelería en la universidad. "Lo que aprendí en esos años fue grandioso a todo nivel, personal, humano y profesional. Ahí me di cuenta que podía unir todo ese bagaje que yo tenía de técnicas de pintura, de escultura, de acuarelas con la cocina porque eso es la pastelería artística la unión de todas esas cosas", prosigue.

Escultura en 3D.

Personas que inspiran y aprenden

"Mis referentes no son personajes famosos. Son personas comunes como mi papá (se emociona). Era un apasionado por la vida, por ser feliz, por disfrutar de las cosas simples. Él siempre luchó por la felicidad, por buscar lo mejor para él y nosotros. Entonces él ha sido mi motorcito en cada uno de mis cambios y de las cosas que emprendo. Los que luchan por dar lo mejor, por dejar algo bueno en este Mundo, esos son un poco mis referentes", acota.

Fiesta de Egresados.

Pero su faceta recién descubierta es la de transmitir su saber a los demás, a las nuevas generaciones. La idea es motivarlos para la vida, "que hagan algo que les apasione, lo que sea". Actualmente da seminarios a chicos que estudian gastronomía. Estuvo en Puebla y a fin de mes está invitada a dar una demostración y charla en San Salvador.

Trabajo terminado.

"México, un país de tradiciones muy marcadas"

"México es un país increíblemente grande y rico en cuanto a su cultura y gastronomía. La cantidad de sabores, de productos, técnicas, la cantidad de chiles que hay... tienen más de 60 especies, nunca alcanzaría a conocerlas todas. Defienden y valoran mucho sus tradiciones y tratan de mantenerlas. Se esfuerzan para que sus próximas generaciones conozcan sus moles, sus salsas, sus técnicas ancestrales. He tratado de capacitarme, de acercarme un poco más para conocerlos. Me gusta interiorizarme con todo, eso ayuda mucho a vivir afuera... ", explica Marina.

Con sus compañeros del programa "A las nueve" que se emite por World TV.

"El pueblo mexicano es muy cálido, abierto, divertido. Te hacen la vida linda. Si bien respetan mucho sus tradiciones, a ellos les encanta la comida argentina. Actualmente estoy en un programa de TV donde hago recetas argentinas. Salimos en vivo los jueves. Nos está yendo muy bien en audiencia. Es una faceta que me encanta. Tuve nervios sólo la primera vez, después lo disfruté porque sale espontáneo. Un día les hice choripán con chimichurri y salsa criolla en el estudio, tenía una larga fila de gente que quería probar", cuenta entre tantas otras anécdotas.

Lista para cocinar.

Proyectos a futuro...

"Desde hace un tiempo estoy preparando un libro donde explico paso a paso cómo hacer una escultura de torta. Es lo que fui aprendiendo, está todo recopilado, cómo calcular cantidad, diseñar las bases, cómo hacer tus propias estructuras, cómo tallar, cómo llevar una foto o dibujo a 3D... viene despacito porque no es fácil, pero la teoría ya está. Ahora vamos por la fotografía, la ilustración. Esto lo tengo pendiente desde hace 1 año más o menos".

"Lo de la televisión y medios es algo que me encanta y es en lo que me gustaría seguir creciendo. Es algo que disfruto y aprendo mucho. El aprender es mi proyecto personal, ya más allá de la profesión... como persona, como ser humano. A tratar de hacer mejor las cosas", concluyó al mismo tiempo que envía saludos a todos los neuquinos. "Se los extraña".