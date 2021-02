Mario Sepúlveda y su futuro en el básquet ¿y si te llaman para jugar?

La interrupción de las actividades deportivas, que en marzo aparentaba para ser temporaria y meses después termino siendo de manera definitiva, dejó varias competiciones inconclusas y una sensación de vacío para la gran mayoría del mundo deportivo en la región. Pero lo de Mario Sepúlveda, uno de los grande referentes del básquet de la zona, fue bastante particular.

Antes del arranque de la Liga Argentina 2019/20, el alero había avisado su retiro y Centro Español anunció que se iniciaba la “Temporada Infinita”, última de su carrera.

Diez meses después, el ícono del Torito se tomó un rato para charlar con Río Negro sobre su retiro, sus vivencias a lo largo de la cuarentena, la decisión de Español de bajarse de la Liga, su futuro y no le cerró la puerta a volver a ponerse los cortos. “Creo que ese título terminó siendo premonitorio, porque al final la temporada no terminó nunca”, comentó entre risas el ‘Señor de los Ascensos’.

A diferencia de lo que ocurre normalmente cuando un jugador se retira, la inactividad por la pandemia lo ayudó a manejar la ansiedad. “Creo que me hubiera afectado mucho más si todo continuaba, pero como paramos todos y se tardó tanto tiempo para volver, yo fui uno más del montón. En eso me favoreció la cuarentena, me permitió no volverme loco para volver a la cancha porque no se podía. Me ayudo a transitar algo que ya venía masticando”, explicó.

Por otra parte, Sepúlveda explicó que trató de mantenerse activo desde otro lugar. “Hace un par de años ya venía haciendo la transición, me metí en el ámbito político con Andres Peressini y me metí en lo social. Con la pandemia guardé la camiseta y me puse la camisa, eso me ayudo a estar ocupado y hacer cosas”, agregó.

A pesar de que ya anunció su retiro, Sepúlveda se mostró dispuesto a volver a competir de manera oficial: “estoy más que tranquilo y satisfecho con lo que hice en mi carrera, no me quedó ninguna deuda pendiente para volver, pero si en algún momento se da la chance de jugar una liga local estaría bueno volver a sentir esa sensación”.

El experimentado perimetral contó que ya volvió a los entrenamientos y el retiro podría quedar en stand by si llega alguna propuesta que lo seduzca. “Tampoco está cerrado que haya algo a nivel nacional, no he tenido propuestas, ni nada que evaluar. Si llega algo me tengo que sentar a pensarlo, voy a dejar que fluya”, agregó.

Consultado sobre la decisión de Español de bajarse la temporada que esta por iniciar la Liga Argentina comentó: “me pareció muy acertado desde el punto de vista organizativo. Sabiendo que todavía hay cuentas pendientes que saldar, ponerse a pensar en una nueva competencia sería salirse un poco de lo que siempre marco el club. Fue una decisión dura pero se tomó con los pies sobre la tierra y tratando de resolver todo de la mejor manera”.

Centrado, como siempre, Sepúlveda también remarcó que una de las enseñanzas que deja la pandemia para el básquet de la región es que más allá del talento hay que estar preparado: “todo esto que está pasando dejó en evidencia que con el profesionalismo que tenemos en Argentina es muy difícil que se pueda vivir del deporte. Es por eso que fundamental pensar siempre en los estudios para tener la posibilidad de trabajar, en caso de que algo suceda”.