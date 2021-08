Mario Zanella: “Argentina no está ajena a los cambios globales en el mercado de trabajo”

El mercado laboral es una de las cajas de resonancia más grandes, respecto a los efectos que ha generado la irrupción de la pandemia. Los cambios llegaron para quedarse en cuanto a la manera de trabajar, la relación entre empleados y empresa, los objetivos y la productividad. Para analizar el escenario, dialogó con PULSO el Director Comercial de la consultora Alight Solutions, Mario Zanella.

PREGUNTA: ¿Qué advierten respecto a las consecuencias de la pandemia en el mercado de trabajo?

RESPUESTA: Lo primero que vemos es que hay empresas que estaban tecnológicamente bien preparadas, es decir, tenían a sus equipos acostumbrados a trabajar desde sus hogares, la gente equipada con notebook, bien dimensionados en relación a la velocidad de internet necesaria para dar soporte a toda su gente al mismo tiempo, y sus sistemas en la nube. Esas empresas no tuvieron problemas e hicieron la transición con total normalidad. Otras empresas en cambio, incluso multinacionales, tenían a su gente basada en “desktop” y solo entre un 20 y un 30% de sus equipos listos para trabajar remoto. En esos casos el costo y el impacto fue mucho mayor.

P: ¿Había una resistencia previa a la pandemia en las empresas hacia el trabajo desde la casa?

R: En muchos casos sí, y eso derivó en la falta de preparación que existió al momento en que hubo que trabajar en casa sí o sí. No obstante, hoy con el diario del lunes descubrimos que tampoco es bueno 100% desde casa. Surgen problemas como la falta de integración de los equipos, la falta de coordinación, mucho individualismo, la coincidencia de horarios. Una serie de cuestiones en donde el aprendizaje que queda, es que las cosas ya no volverán a ser como antes, pero tampoco va a ser 100% remoto. Lo que viene es un mix que conviene a ambas partes, la empresa y los empleados.

P: ¿Hay un cambio en la concepción del management del recurso humano?

R: Sucede no solo en recursos humanos, pasa en todos los ámbitos. Pensemos que el trabajo remoto solo es posible en tareas administrativas, relacionadas a la tecnología y los servicios. Quedan afuera todas las relacionadas con la producción o de trabajo “en campo”. Sí ha quedado demostrado que sí es viable trabajar remoto, aunque con ciertos matices necesarios que empiezan a manifestarse. No tiene que ver con el control, sino más bien con la coordinación. Existen empleados que ingresaron durante la pandemia, y no conocen las oficinas de la empresa o nunca tuvieron contacto personal con sus compañeros o sus jefes. Eso no es saludable. En muchos aspectos, una llamada o una videoconferencia, no reemplaza el contacto presencial.

P: ¿El cambio ha generado una mejora en la productividad y el uso del tiempo?

R: Es cierto para sectores puntuales, especialmente en las tareas individuales, donde el trabajo orientado a objetivos ha pasado a ser la pauta general. Sin duda ha cambiado el uso del tiempo, y el uso de los espacios. Las empresas se enfrentan al desafío de remodelar su landsacape, eligiendo puestos móviles, genéricos y compartidos, antes que la estructura tradicional de puestos fíjos y personalizados con las fotos familiares del empleado.

P: ¿Es peligrosa la pérdida de contacto humano con el trabajo remoto?

R: Absolutamente. Quienes entraron a trabajar en una empresa durante la pandemia, han tenido un contacto mucho menor con la empresa, su gente y su estructura. Y eso es determinante también para la retención del recurso humano. Muchas veces los talentos se quedan en la empresa por el apego que han logrado trazar con las personas, los equipos y el entorno. El grado de compromiso a la hora de trabajar extra o cubrir a un compañero, también es muy distinto, por la falta de pertenencia.

P: ¿Vamos hacia la automatización de ciertas tareas?

R: Hacia ahí vamos. Todavía no sucede por barreras legales, sociales y sindicales. Pero en sectores como bancos, peajes, estaciones de servicio, la automatización va a llegar tarde o temprano. Hoy un avión ya puede despegar y aterrizar solo. La reducción de jornada, ya es algo que se plantea en todo el mundo. Ya existen interfaces de atención al cliente, en las que atiende un boot, es decir un robot. Y todo eso está asociado a la disponibilidad de más tiempo producto de la automatizacion y la inteligencia artificial.

P: Hay un planteo en España de una semana laboral de cuatro días…

R: Es de lo que se va a empezar a hablar ya, en el cortísimo plazo. Y no es un planteo solo para España, es un tema global.

P: ¿Cree que un esquema así puede ser bien recibido por las empresas?

R: Tratando de tener una visión bien a futuro, creo que va a ser una necesidad, que vamos a entender que no hay puestos para todos, y que hay que reducir la jornada de trabajo. Tampoco se puede tener gente desocupada, porque luego no hay a quien venderle. Por lo tanto estamos ante un cambio social y cultural de cara a los próximos 10 o 20 años.

P: ¿Cómo ve a la Argentina en ese marco?

R: Argentina, al igual que el mundo, no está ajena a todos los cambios, incluso a los referidos a la jornada laboral. Hay un nuevo paradigma de horario flexible y mix de trabajo en casa y en la empresa. Si la empresa no se dispone a esos beneficios, el empleado saldrá a buscarlos en otra empresa. Lo mejor es concebirlo como un beneficio mutuo, y naturalmente serán necesarias nuevas regulaciones al respecto.

PERFIL



Mario Zanella es un profesional en tecnología con vasta experiencia de más de 27 años trabajando en proyectos de sistemas de RRHH y procesos de Outsourcing.

Ha ejercido puestos gerenciales y operativos en multinacionales de alcance regional y global, como Fiat Auto, Molinos Río de la Plata, y NGA Human Resources.

Actualmente es Director Comercial de Alight Solutions para los países de Latam de habla hispana.