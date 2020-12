Martín Cirio se fue del país tras ser denunciado por pedofilia

El youtuber habló en un video sobre su decisión de autoexiliarse por el mal momento que vivió cuando salieron a la luz viejos tuits en los que hablaba sexualmente de menores.

En octubre de este año, tras una pelea en redes sociales, El Dipy viralizó varios tuits de Martín Cirio en los que hacía chistes sobre pedofilia, e inmediatamente fue repudiado por miles de personas. Cirio "La Faraona" decidió desaparecer de los medios, luego volvió con muchos seguidores menos, y ahora contó que está pasando "momentos oscuros" por los que decidió irse a Turquía y autoexiliarse.

En un extenso video publicado en su canal de Youtube, se descargó por todo lo que vivió los últimos meses y a pesar de advertir que no se iba a victimizar, contó que se va porque está deprimido.

Tras comenzar mostrando su valija y bromear con que se va a Estambul porque fue el lugar en el que mejor sexo tuvo, se puso serio y aclaró: "No voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando mucho funcionar. La gente que me sigue en Twit... No, Twitter no, no tengo más esa cuenta está sepultada. Yo veo Twitter y lloro. cada vez que entro a Twitter me trae bad memories (malos recuerdos)".

"Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que subo cada vez menos historias, hay días que solo reposteo, y de repente en una semana desaparecí. Y no es porque estoy ocupada con la música, es porque estoy tirada en el suelo llorando", detalló y aclaró que no se va a vivir a Turquía, sino "por un tiempo".

"Todo esto no lo digo como víctima, iba a decir con violines pero ¡no puedo hacer chistes con eso!", dijo luego.

Prosiguió asegurando que estaba consciente de que su situación es mejor que la de mucha gente: "No soy una víctima. Estar mal es otra cosa. La gente que está mal no se puede ir a Turquía. Soy totalmente consciente de mis privilegos de niña rica y blanca".

"Estoy tratando de volver a trepar a la superficie. Así me siento. y ese momento, muy sensible, es de mucho crecimiento, de muchas cosas positivas a largo plazo, pero en el momento vivirlas es duro. Me estaba encontrando que por momentos estaba muy bien pero al toque había algo interior mío que estaba roto y me volvía a tirar al piso, a un lugar que era muy oscuro", describió sobre sus días tras la denuncia.

Fuente: Diario Show, YouTube