Aguinaldo ANSES: quiénes cobran el SAC en junio 2026 y qué prestaciones quedan excluidas del beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a formalizar el esquema operativo para el pago del primer Sueldo Anual Complementario (SAC) 2026. Este ingreso extra, esperado por millones de beneficiarios, se acreditará de manera automática junto con los haberes de junio sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Sin embargo, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social aclararon que el aguinaldo es una prestación vinculada exclusivamente al sistema previsional contributivo y no contributivo. Por este motivo, el refuerzo se liquidará basándose en el mejor haber percibido durante el primer semestre, contemplando los aumentos por movilidad que la Administración Nacional de la Seguridad Social otorgó mes a mes para proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Administración Nacional de la Seguridad Social: quiénes reciben el aguinaldo de ANSES en junio 2026

El pago del medio aguinaldo que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a fortalecer los ingresos de quienes integran el sistema jubilatorio y de pensiones. Los grupos alcanzados por la Administración Nacional de la Seguridad Social para este cobro en junio 2026 son:

Jubilados y Pensionados : todos los beneficiarios del sistema SIPA, sin importar el monto de su haber.

: todos los beneficiarios del sistema SIPA, sin importar el monto de su haber. Pensiones No Contributivas (PNC) : incluye las categorías por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos.

: incluye las categorías por Invalidez, Vejez y Madres de 7 hijos. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): los titulares de esta prestación también percibirán el SAC.

En contrapartida, la Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y la Tarjeta Alimentar no perciben aguinaldo, ya que se trata de asistencias sociales y no de haberes previsionales sujetos a este beneficio.

Junio 2026: cómo calcula la Administración Nacional de la Seguridad Social el aguinaldo de ANSES

Para determinar el monto del aguinaldo de junio 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica una fórmula estricta: el 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio 2026. En este cálculo, la Administración Nacional de la Seguridad Social incluye los incrementos por movilidad y actualizaciones mensuales por IPC.

Es fundamental notar que, habitualmente, los bonos extraordinarios de $70.000 que viene otorgando la Administración Nacional de la Seguridad Social no se toman en cuenta para el cálculo del SAC, ya que tienen carácter no remunerativo.

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de su liquidación —donde figurará el haber, el aguinaldo y los bonos correspondientes— a través de la plataforma Mi ANSES durante los primeros días del próximo mes.

Calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para el aguinaldo de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social ratificó que el aguinaldo se pagará en la misma fecha que el haber mensual de junio 2026. El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social se dividirá de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas y Haberes Mínimos : el operativo de pago comenzaría el lunes 8 de junio 2026.

: el operativo de pago comenzaría el lunes 8 de junio 2026. Haberes superiores a la mínima: la Administración Nacional de la Seguridad Social acreditará el sueldo y el aguinaldo entre el 23 y el 29 de junio 2026, según la terminación del DNI.

Este sistema escalonado permite que la Administración Nacional de la Seguridad Social distribuya los pagos de forma ordenada, evitando demoras en las sucursales bancarias y garantizando que los jubilados y pensionados cuenten con su dinero en tiempo y forma para afrontar los gastos de mitad de año.