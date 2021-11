Martin Scorsese ya tiene su próximo proyecto y se relaciona con la música

Con 79 años recién cumplidos, Martin Scorsese no detiene su marcha y confirmó su próximo proyecto cinematográfico. Con una película por estrenar que ya fue rodada, el director anunció que empezará a filmar otra.

Se trata de una biopic sobre la banda de folk rock estadounidense Grateful Dead. Aún sin título, estará protagonizado y coproducida por Jonah Hill, con el que ya colaboró en «El Lobo de Wall Street». El actor interpretará al líder de la agrupación, Jerry García.

La película estará producida por Apple, que desde hace dos años cuenta con un servicio de streaming propio (Apple TV+). Los guionistas serán Scott Alexander y Larry Karaszewski, autores de la serie «American Crime Story» y el largometraje «Dolemite is My Name» (2019).

La relación de Scorsese con la música viene de larga data. El neoyorquino fue productor ejecutivo del documental sobre Grateful Dead titulado «Long Strange Trip» del año 2017.

También dirigió documentales de The Rolling Stones, Bob Dylan y George Harrison. En este caso, adaptará la historia de una de las bandas más emblemáticas de los ’60 y del movimiento hippie.

El director terminó recientemente el rodaje de «Killers of the Flower Moon», película que estrenará durante el próximo año. Está basada en el policial de no ficción del mismo nombre de David Grann. La protagonizan Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro.