Martín Soria y la reforma judicial: «No creo que el presidente de Estados Unidos sea peronista»

El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, hizo declaraciones este domingo sobre la reforma judicial en sus redes sociales, donde ratificó nuevamente que avanzará en ese sentido al frente de la cartera, tras la designación de Alberto Fernández.

En ese marco, comparó a nuestro país con Estados Unidos. Es que señaló que el presidente del país norteamericano, Joe Biden, "quiere crear una comisión para aggiornar la Corte Suprema".

"Incluso habla de acortar los plazos para la designación de los jueces. Yo no creo que el presidente de los Estados Unidos sea peronista...", agregó en este sentido.

Además, no dejó pasar oportunidad para hablar del ex presidente: "Tampoco me imagino a Garavano y a Macri denunciándolo ante la ONU. Creo que el funcionamiento de la justicia es un debate contemporáneo", señaló.

"Esto lo dijo el propio Rosenkrantz al abrir el año judicial 2019, cuando hablaba de que el Poder Judicial tenía una crisis de legitimidad", sumó.

Finalmente, reflexionó que "el Judicial es un poder que ha quedado con las estructuras del siglo XIX, asociado a privilegios corporativos", concluyó.