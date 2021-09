Martínez y Parrilli votaron y hablaron de la Ley de Promoción Petrolera

Al mediodía, el secretario de Energía de Nación, Darío Martínez, y el senador nacional Oscar Parrili concurrieron juntos a la escuela 82 de Neuquén donde les tocó votar. Antes de hacer la larga fila que atravesaba la avenida Olascoaga, los referentes neuquinos a nivel nacional hablaron sobre la Ley de Promoción Petrolera que se presentará el miércoles en el congreso nacional. Martínez volvió a responderle a los reclamos del gobernador Omar Gutiérrez.

"Es un gran día para la democracia de los argentinos, y para reconstruir la argentina que todos nos merecemos así que muy contento", señaló Martínez en contacto con la prensa antes de emitir su voto. Además, aprovechó a saludar a los vecinos y vecinas de Neuquén por el aniversario de la ciudad.

Respecto de la Ley de Promoción Petrolera, el secretario de Energía de Nación confirmó que se presentará el miércoles. "Hemos convocado con el presidente a toda la industria, a todos los gobernadores, los sindicatos, a todos los que están trabajando o han trabajado en la conformación de un gran proyecto, una gran herramienta, pero que como toda herramienta hay que ponerla a trabajar", señaló.

Y agregó que como "cualquiera de nuestras herramientas legislativas es con los trabajadores adentro, con las pymes sumándose de manera creciente porque incorporamos mayor valor agregado nacional, creemos que es un buen proyecto pero luego los legisladores son los que seguramente irán a pulir y son los que llevan el debate en el congreso".

Además confío que "tenemos expectativa de sancionarla con la conformación actual" y remarcó que Neuquén aumentó 83% las regalías, en referencia a los reclamos del gobernador neuquino.

"Se ha consensuado y trabajado con todos los sectores involucrados. Yo le he explicado a Omar y a todos los gobernadores cada uno de los puntos, y Omar sabe que esos puntos no están. No hay ningún alcance de esta ley a la definición de ingresos brutos de las provincias porque no corresponde, porque es una ley nacional y tiene que ver con un régimen de promoción nacional", contestó Martínez sobre las críticas que realizó Gutiérrez al proyecto.

Martínez también indicó que "luego va a haber consulta con las provincias". Y que "somos conscientes de lo importante que son las regalías para las provincias y siempre vamos a trabajar para respetar las normas así que la verdad que he recibido una nota por parte del ministro de energía y lo vamos a convocar".

Oscar Parrilli, por su parte, señaló: "estamos muy ansiosos y desde ya que la vamos a debatir y escuchar a todos los sectores".

Por otro lado, el senador nacional hizo hincapié en la importancia de la participaciones de la juventud en las elecciones. "Estoy contento porque tengo dos nietos que hoy votan por primera vez. El voto joven es muy importante y yo quiero convocar a todos los jóvenes a ir masivamente. Lo que cada uno no define lo define otro por uno", resaltó.

Además precisó, que según los datos recibidos, para el mediodía ya había votado "cerca del 30%" y que "salvo algunas condiciones climáticas está todo normalmente".

Respecto de la interna que está en juego en estas PASO, Parrilli señalo que trabajarán "esta noche mismo las tres listas juntas a trabajar por el 14 de noviembre". Aunque puntualizó que "creo que Tanya (Bertoldi) está muy segura de lo que ha hecho, una excelente campaña junto con Beto (Vivero)"

Según confirmó la justicia electoral, el padrón de estas elecciones está integrado por 526.441 personas. Se vota en 339, en los que se distribuyen 1603 mesas.La participación en la provincia suele oscilar el 80% en esta instancia.

Los partidos y alianzas que participan en las PASO disputarán quiénes serán los candidatos que competirán el 14 de noviembre en las elecciones generales. Allí se jugarán tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los partidos que no compiten en internas solo deben superar el 1,5% de votos válidos emitidos para poder tener un lugar en la elección general. Entre los que si realizan elecciones internas, se definirá la lista que llegará a noviembre como representante del espacio.

Son 13 las listas que participan. En tres espacios se definen internas. El Movimiento Popular Neuquino tiene tres listas: Lista B con Hugo Rauque-Liliana Matzen; Lista A con María Eugenia Ferraresso-Osvaldo Llancafilo y Lista F con Rolando Figueroa-Luciana Ortiz Luna. El Frente de Todos también tiene tres listas: Lista Celeste y Blanca con Tanya Bertoldi-Alberto Vivero; Lista Eva Perón con Asunción Miras Trabalón-Francisco Armas; y Lista Neuquén de Todos con Fabián Ungar-Romina Jácomo. Y el Frente de Izquierda Unidad tiene dos: Lista Unidad de la Izquierda con Raúl Godoy- Patricia Jure; y MST con Priscila Ottón- Juan Bari.

El resto de los espacio con una lista con Cambia Neuquén con Pablo Cervi, CC-ARI con Carlos Eguía, Libres del Sur con Jesús Escobar, Nuevo MAS con Lucas Ruiz y Partido Socialista con Sandra Ferrero.