Lo que tenés que saber de las PASO en Neuquén

Las Primarias abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzaron este domingo y se convierten en las primeras elecciones que se realizan en todo el país, desde que empezó la pandemia. Por eso, hay varias novedades, como la recomendación de llevar una lapicera propia. También hay otra, que se verá en algunos centros de votación: los "cuartos oscuros móviles". Se trata de una estructura de cartón, tipo biombo. Para conocerlos y repasar cómo es una votación en pandemia, RÍO NEGRO recorrió uno de los gimnasios de Neuquén. Los registros civiles están abiertos para quienes tengan que retirar los DNI para votar y los colectivos y tren son gratuitos.

La votación comenzó hoy en Neuquén, con el aniversario de la ciudad de fondo. En algunas escuelas el arranque se demoró por falta de boletas o autoridades, pero en líneas generales la jornada comenzó a las 8 tal como lo planificado.

Para votar es indispensable contar con el último DNI tramitado. Es por eso que los registros civiles tendrán hoy sus puertas abiertas, para que quienes hayan tramitado el documento y no lo hayan recibido en su domicilio puedan retirarlo para sufragar en las PASO. Para eso es necesario consultar antes el estado del trámite del DNI, ingresando a la web del organismo.

En Neuquén capital los tramites se concentrarán en las oficinas de Avenida Rodhe 1110 y calle San Martín 756 y pordrán hacerse de 8 a 16. En la sede de calle Rodhe podrán retirar su documento las personas que lo hayan tramitado en las oficinas de San Lorenzo, Gran Neuquén, Progreso, Islas Malvinas y San Martín 1500. En tanto, en la sede de la Dirección Provincial, ubicada en calle San Martín, podrán hacerlo las personas que lo tramitaron en las oficinas de Irigoyen, Limay, Don Bosco, Confluencia, Alderete, Villa Farrell y 12 de septiembre.

También en Neuquén habrá colectivos gratis para facilitar la movilidad a los centros de votación y desde Trenes Argentinos informaron que el Tren del Valle entre Plottier y Cipolletti funcionará de manera excepcional por las elecciones y también lo hará con pases gratis.

Los trenes especiales partirán de Plottier 9.50 y 15.20; mientras que, desde Cipolletti saldrán a las 11.10 y 16.40. Y aclararon que todas las formaciones se detendrán en la estación Neuquén.

Pese a desarrollarse las PASO y por el contexto de pandemia, los servicios relacionados a ello no se detendrán. La vacunación continuará hoy en el estadio Ruca Che, sin turno, a partir de las 8, con la aplicación de primeras dosis y también se completarán esquemas para quienes hayan recibido la primera dosis hasta el 19/8 inclusive.

Así mismo, los Detectar continuarán abiertos para quienes necesiten realizarse un hisopado. En la capital estarán abiertos los siguientes dispositivos:

· Gimnasio de la Escuela San Martín (Ameghino y Buenos Aires): todos los días, de 8:30 a 18.

· Estadio Ruca Che (Antártida Argentina 3.901): lunes a viernes, de 8:30 a 15; sábados y domingos, de 8:30 a 18.

La votación en pandemmia tiene algunas consideraciones a tener en cuenta. En las escuelas hay filas en el exterior. Hay lugares que tienen una fila por mesa y en otras que se dividen por número de mesa par o impar.

El DNI no se debe entregar a las autoridades sino que solo se debe exhibir. Los sobres no deben cerrarse con saliva, alcanza solo con introducir la solapa del sobre dentro del mismo. Si se quiere cerrar con más seguridad habrá que llevar pegamento, aunque no se recomienda para facilitar el escrutinio.

También se solicita llevar lapicera para firmar el padrón. Para quien no lo haga, habrá lapiceras a disposición pero deberán ser desinfectadas antes y después de su uso.

Entre las 10:30 y las 12:30 se estableció como horario de prioridad para mayores de 60 años y personas con factores de riesgo. No será un horario exclusivo, sólo de prioridad.

También se solicita, saber el número de orden en el padrón para agilizar el proceso de votación

Una jornada de votación con nieve y lluvia en el interior de Neuquén

El clima no pasa desapercibido en estas elecciones en la provincia de Neuquén. En la capital, el viento comenzó a hacer sentir con el paso de las horas, tras una noche con fuertes ráfagas que ocasionaron cortes de luz en el oeste por la salida de servicio de alimentadores de Gran Neuquén.

En Zapala, la mañana de votación comenzó con agua nieve que acompañó a los primeros votantes en las filas de las escuelas.

En Junín, las primeras horas de votación fueron acompañadas de una leve nevada que terminó de convertirse en lluvia.

En Cutral Co, el viento y el frío también son un condimento para la jornada electoral.

En Chos Malal, el día amaneció despejado tras una noche lluviosa, pero desde que se abrieron las mesas de votación, la lluvia volvió a hacerse presente.