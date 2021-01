Más de 8.000 inmunizados con la segunda dosis de la Sputnik en Río Negro y Neuquén

Neuquén y Río Negro se preparan para inmunizar a los primeros 8.000 agentes de salud a través de la vacuna contra el coronavirus. Las dosis, que contienen el segundo componente de la Sputnik V, llegaron anoche a la región y la etapa de complementación comenzará a partir de hoy, pero finalizará la semana próxima. Al igual que en la primera etapa llegarán en dos tandas las dosis.

El ministerio de Salud de Neuquén confirmó ayer que las primeras 1.800 dosis del segundo componente de la vacuna Sputnik V para completar la inmunización de las primeras personas vacunadas se repartirán nuevamente en cuatro ciudades.

Los lugares serán los mismos que se utilizaron el 29 y 30 de diciembre, cuando comenzó el operativo en el territorio provincial: en la capital el estadio Ruca Che, el colegio Don Bosco y el hospital Castro Rendón, y en el interior el hospital de Cutral Co, el de Zapala y el de San Martín de los Andes.

Con las primeras dosis que se enviaron a la provincia a fin de año se habían llegado a vacunar 1.813 personas en un día y medio. El personal objetivo fue el de “primera línea”, integrado por intensivistas, trabajadores de laboratorio que manipulan muestras del virus y del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN). Con la segunda tanda, el número creció a 3.635 con un alcance geográfico mayor que alcanzó a Rincón de los Sauces y Chos Malal.

En esa etapa se continuó con personal de guardias, de residencias de larga estadía y centros de diálisis. Estas ciudades recibirán el segundo componente cuando se distribuyan las 1.800 dosis restantes que le corresponden a Neuquén.

Las personas que reciban mañana su segunda aplicación habrán cumplido con exactitud los 21 días recomendados por el Instituto Gamaleya para completar la inmunidad de la vacuna.

El gobierno de la provincia esperaba que llegaran anoche para distribuirlas hoy a primera hora en las cuatro localidades. Como en el operativo anterior, los hospitales del interior recibirán 300 dosis cada uno, mientras que la capital se quedará con el lote principal de 1.500.

El ministerio de Salud recordó ayer que cada dispositivo de vacunación cuenta con dos freezers. En caso de detectarse variaciones en la temperatura (las dosis deben conservarse a -18ºC) del que se está utilizando, se activa el plan de contingencia y las vacunas se ponen a resguardo en el segundo. Esto es lo que ocurrió en Rincón de los Sauces, donde finalmente todas las dosis pudieron aplicarse tras comprobar que nunca llegó a cortarse la cadena de frío.

Río Negro tiene todo listo

La provincia iniciará mañana la aplicación de la segunda dosis en los rionegrinos ya vacunados con Sputnik V que, en la primera etapa, superaron los 4.300.

En Viedma se recibió en la víspera una primera partida de 2.500 vacunas del “componente dos” para completar la vacunación de parte del personal de Salud, quienes recibieron sus dosis entre el 29 de diciembre y el inicio de enero.

La Jefa de Inmunizaciones y Coordinadora de Vacunación de Río Negro, Marcela González, dijo que “entre esta semana y la próxima se cumple el tiempo de 21 días de la inicial aplicación”.

La Provincia tiene asignada nuevamente 4.400 unidades y, como en diciembre, se enviarán en dos remesas. Ayer, el envío nacional llegó al frigorífico Fridevi -que facilita sus cámaras para mantener la cadena de frío- y, desde Viedma, se cumplirá con la distribución.

Salud repetirá el operativo, con un inicial reparto para los hospitales del Alto Valle y Bariloche. En esta etapa, las dosis serán asignadas a los centros públicos Viedma, Bariloche, Roca, Cipolletti, Allen, Regina y la ciudad andina.

Existe, en principio, una variante ya que Bariloche recibió -en la primera etapa- unas 500 dosis directamente desde Nación. Ahora, el ministerio rionegrino proveerá para cumplir con la segunda aplicación en unos 450 barilochenses del sistema de Salud.

Además, se ratifica que se tratan de vacunas para “completar el esquema” de quienes ya fueron vacunados y la funcionaria aclaró que no alcanza a mayores de 60 años porque en el país “todavía no se han expedido con respecto al uso. Hasta que no se apruebe no podemos usar esta vacuna”.

La segunda partida del nuevo “componente” no tiene fecha de envío a Río Negro y comprenderá a los pequeños hospitales, ni tampoco como seguirán con las restantes vacunaciones del resto de los trabajadores de Salud. Hasta ahora, el número alcanzado llega a un tercio del total, que ronda los 14.000 rionegrinos. “Hay muchos recursos humanos por vacunar”, resaltó González.

El orden de vacunación se conoce, pero González insistió que se esperan definiciones de Nación para saber cómo se continúa. “Durante el verano se avanzará con otros grupos, según lo que planifique Nación”.

El cronograma original preveía seguir con los policías y, luego, con los docentes. Pero, aparece una posibilidad a partir de la prioridad nacional en retomar las clases presenciales en las escuelas, y consiste en adelantar la aplicación a los maestros y, luego, cumplir con los uniformados.