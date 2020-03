Más de una decena de turistas extranjeros aislados en Neuquén por coronavirus

Más de una decena de turistas que estuvieron en países de riesgo por el coronavirus fueron aislados en distintas localidades de Neuquén para que realicen el aislamiento obligatorio por 14 días.

En total, la Provincia constató que hay 104 personas en cuarentena entre residentes y extranjeros que llegaron de las zonas de riesgo, que son monitoreadas por la policía.

La información fue confirmada esta mañana por el jefe de la delegación Neuquén de la Dirección General de Migraciones, Gustavo Sueldo. El funcionario indicó que hay turistas aislados en Neuquén capital, Zapala y Rincón de los Sauces.

Sueldo detalló que hay 10 personas de Brasil en un hotel capitalino. No pueden salir de su habitación, por lo que comen y realizan todas sus actividades en la misma. Dos franceses están en la misma situación.

El jefe de Migraciones también contó que en Zapala se retuvo a dos motorhome o casillas rodantes con alrededor de cinco personas en cada una (en una de ellas viajaba una familia húngara). Actualmente, estos turistas están alojados en una casa que cedió el municipio.

En Rincón de los Sauces fue aislada una persona oriunda de los Países Árabes, pero que pasó por España el 5 de marzo.

Datos 104 son las personas aisladas en Neuquén, entre extranjeros y residentes que llegaron de los países de riesgo.

Inspección en los hoteles y terminales de Neuquén

El jefe de la delegación Neuquén de la Dirección General de Migraciones, Gustavo Sueldo, señaló que el operativo de inspección en las terminales de ómnibus y hoteles de la Provincia se ajusta a lo decretado por Nación que exige poner en "aislamiento obligatorio" a las personas que hayan estado en contacto con regiones afectadas, en los últimos 14 días.

"Hay muchos extranjeros que han estados en esas zonas y que están acá en la Argentina. En las últimas 48 horas nuestra misión se ha convertido en tratar de detectarlos", enfatizó. Añadió que así se logró "detectar" a diez empresarios brasileros y dos turistas franceses en Neuquén capital.

Sueldo explicó que en Migraciones existe una base de datos para poder determinar el circuito que hizo cada persona que viajó al extranjero. Indicó que esa información les permite saber quiénes son los que deben cumplir con la cuarentena obligatoria.

No hay casos de coronavirus confirmados en Neuquén

En la actualidad, Neuquén no tienen ningún caso confirmado. La provincia se encuentra en emergencia sanitaria desde el 13 de marzo por 180 días y se habilitó el 0800-333-1002 para no asistir a las guardias, sino consultar vía teléfonica. A este número también se puede denunciar si alguien no realiza el aislamiento obligatorio.