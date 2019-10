Más denuncias por el mal estado de las escuelas de Neuquén

La falta de mantenimiento de las escuelas de Neuquén continúa siendo uno de los principales reclamos al Gobierno de este año. Desde que en marzo -y luego de la negociación salarial- cayó parte del techo de un baño sobre una maestra los problemas se han continuado. Actualmente, el gremio docente ATEN denunció que hay dos escuelas capitalinas con clases suspendidas y que se incendió otra en la zona rural de Junín de los Andes.

Así quedó la Escuela 306 luego del incendio. (Gentileza).-

"Por poco no estamos ante a una tragedia", resaltaron desde ATEN a la hora de informar del siniestro que consumió a casi toda la Escuela 306 de Nahuel Mapi Arriba. Explicaron que, el viernes, un cortocircuito inició las llamas, que no se expandieron por el accionar de estudiantes de una escuela de Buenos Aires que se alojaba en el lugar. Si bien no se quemó todo el establecimiento, no están dadas las condiciones de seguridad, por lo que su director, Víctor Contreras, decidió no retomar las clases. El docente indicó que ayer se acercó personal de Obras Públicas para evaluar los trabajos necesarios.

Desde la comunidad educativa resaltaron que la institución es vital para los niños, no solo por la educación, sino también porque se les garantiza un plato de comida diario. Por eso, aclaró el director, tratarán de retomar la actividad el lunes en algún otro sitio, teniendo en cuenta que las distancias en las zonas rurales son mucho mayores y difíciles de transitar, sobre todo por la nieve que está cayendo en estos días.

Otra escuela que no tiene clases es la 223 del barrio Valentina Sur, cuyo edificio fue tomado por la comunidad educativa en reclamo de que se acondicione de forma urgente el patio, por miedo a que hayan accidentes. Neuquén tiene un mal antecedente este año en la Escuela 154, donde se cayó un portón sobre una nena y le causó una quebradura.

Además, piden que se reparen puertas y ventanas; y que se amplíe el establecimiento porque actualmente no cuentan con un espacio para educación física y la galería es tan pequeña que "parece un pasillo".

Autoridades de la escuela fueron esta mañana al Consejo Provincial de Educación (CPE) junto a las del CPEM 42, que funciona en el mismo edificio. Del encuentro surgió el compromiso de que esta tarde hará una recorrida el vicepresidente del organismo, Gabriel D'Orazio, y mañana habrá otro del personal de Obras Públicas.

El CPEM 23 también se dirigió al CPE esta mañana, según informó el secretario general de ATEN, Ariel Pino. La escuela secundaria suspendió las clases hasta que se resuelvan algunos de sus reclamos, como arreglos de tableros eléctricos. Si bien se realizó la fumigación que exigían, aun resta la desinfección posterior.

Por lo tanto, desde el CPEM definieron no retomar la actividad hasta que se resuelvan esos problemas y se les entregue un plan de obras para todas las mejoras que se deberían hacer durante el receso.

En líneas generales, la necesidad de espacio se sigue haciendo presente y fue el reclamo más fuerte en la última reunión técnica por obras. El año que viene se vence el plazo para que el Gobierno garantice las salas de 4, que no son suficientes en la actualidad. La falta de jardines tratará de ser contenida con la terminación de 11 de los 30 jardines que abandonó Nación. Los Institutos de Formación Docente (IFD) también piden dejar de funcionar en escuelas primarias o edificios alquilados. También se reclama la construcción de nuevos edificios en lugar de las ampliaciones, para que no hayan "escuelas monstruo".

Para el gremio, el mantenimiento de las escuelas tiene carácter urgente y los problemas son diarios. ATEN considera que quedó demostrado el fracaso del acuerdo de Provincia para que los municipios se hagan cargo de los arreglos menores y exige una nueva metodología.