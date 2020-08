Más famosos en la cordillera: la familia que se mudó en la cuarentena

Luego de que Villa la Angostura protagonizara una polémica por una pareja de empresarios acusada de abusar sus permisos de circulación para alojarse en la localidad, se conoció que una familia "famosa" también eligió este destino para mudarse durante la cuarentena. Se trata de la modelo y cantante Geraldine Neumann, hermana de Nicole, el fotógrafo Jorge Otamendi y sus dos hijos.

En una nota que brindaron a la revista "¡Hola!" contaron que viven en Villa la Angostura desde el 21 de mayo. En la localidad cordillerana graban sus canciones, tallan madera y Otamendi desarrolla su trabajo como fotógrafo de la naturaleza.

Fue él mismo quien le indicó a "Diario Andino" que se mudaron a Villa la Angostura con un permiso de mudanza que les otorgó la provincia de Neuquén. Resaltó que, previamente, junto a su familia hicieron una cuarentena de 60 días. Sobre el trámite, explicó: "me pidieron los datos de mis hijos y me respondieron que estaba autorizado a viajar dentro de las 96 horas. Y me fui corriendo de Buenos Aires".

Luego, también en declaraciones a "Diario Andino", Otamendi aclaró que está pidiendo el cambio de domicilio. "No hice nada ilegal. Pedí permiso y me lo otorgaron", aclaró.

Los Neumann-Otamendi no son los únicos famosos de las redes sociales en la cordillera. A finales de julio se desató una polémica por las imágenes que publicó la influencer Bárbara Pérez en su tránsito por Piedra del Águila. Finalmente contó que viajó a Bariloche por un contrato laboral, donde cumplía la cuarentena.