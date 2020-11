Más que una playlist: canciones, discos y videos estrenados esta semana

Este viernes flojito de rock, hay que decirlo, la rompe Wos con "Mugre", su primer tema tras la publicación de su EP Tres puntos suspensivos. También sobresale las colaboración entre Maluma y The Weeknd y Eckro y Cazzu. Tenemos a un Luciano Pereyra en modo latin-trap y los estrenos de Pablo Alborán y Natalie Pérez. Y allá abajo aparecen los System of a Down con "Protect the land". Bueno, hecha la intro, ahora signa ustedes: pasen, vean, escuchen disfruten.

"Disco", lo nuevo de Kylie Minogue

El nuevo álbum de estudio de Kylie, "DISCO", se encuentra disponible desde este viernes. Es el decimoquinto álbum de estudio del ícono pop de nueva música desde “Golden” de 2018 que alcanzó el #1 tanto en el Reino Unido como en Australia.

El primer single “Say Something”, recibió elogios de la crítica mundial, considerado “brillante” por NME y “una pista de baile introspectiva con letras que se sienten pertinentes para nuestros días de cuarentena' por Rolling Stone. El segundo single “Magic” también se convirtió en un hit instantáneo llegando #1 del Chart Hot Song de Monitor Latino en Argentina.

El álbum se grabó en gran parte en confinamiento, con cada miembro del equipo grabando y trabajando desde una ubicación separada, lo que llevó a Kylie a tener un crédito de ingeniería vocal en todas menos dos de las dieciséis canciones del disco.

El single de Ella es Tan Cargosa, junto a Lula Bertoldi

Ella Es Tan Cargosa adelanta otra de las canciones elegidas para formar parte del disco por sus 20 años de trayectoria. Este viernes, la banda del oeste da a conocer en todas las tiendas digitales “Fui”, esta vez con la participación especial de la cantante Lula Bertoldi, de Eruca Sativa.

Esta canción cuenta con más de una década de vida y la misma fue escrita por la pluma de los hermanos Manigot, funcionando como primer corte en 2009 para promocionar “Botella del mar”, el segundo álbum de la banda.

Los Siberianos presentan "Cuenta Conmigo", su costado más folk

Es el cuarto adelanto del segundo disco –luego de "Perdido Entre La Gente", "Nieve Bonaerense" y "La Mentira Trágica"– de esta banda pampeana.

Los músicos pintan una tierna y lúcida canción folk de amor para calmar esta psicosis en la que vivimos, ahora acrecentada por la pandemia y la constante exposición a las pantallas. La música es nuestra amiga. Y viviremos en ella.

"Hawaii", el remix colaborativo entre Maluma y The Weeknd

Ambos artistas se unieron para presentar "Hawaii", este remix en el cual el canadiense se prueba con el castellano por primera vez en su carrera y, en verdad, no lo hace nada mal.

Super estreno: KHEA, Natti Natasha y Prince Royce, juntos para "Ayer llamó mi ex"

Para esta exitosa colaboración KHEA invitó a la leyenda de la bachata, Prince Royce, y a la súper estrella Natti Natasha, garantizando así la mayor potencia posible. Todo un hit que marca notoriamente la primera colaboración entre los íconos dominicanos Prince Royce y Natti Natasha, al reunir a tres de las más grandes y brillantes estrellas de la cultura

latina, en un himno innovador que amalgama lo urbano con la bachata, como nunca antes.