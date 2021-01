Más que una playlist: canciones, discos y videos estrenados esta semana

Duran Duran homenajea a Bowie. El cuarteto británico dio a conocer este jueves su versión de "Five Years", justo antes de su participación en el tributo online A Bowie Celebration: Just for One Day. El show de tres horas de duración será este viernes, en el día en que el cantante cumpliría 74 años.

"Just For One Day" reúne al actor Gary Oldman, Billy Corgan, Perry Farrell, Trent Reznor, Macy Gray; al vocalista de The Cult, Ian Astbury; al corista de The Rolling Stones, Bernard Fowler; y una superbanda integrada por Corey Taylor, de Slipknot; Taylor Hawkins, de Foo Fighters; y Dave Navarro y Chris Chaney, de Jane´s Addiction.

También serán de la partida distintos músicos que integraron la banda acompañante del homenajeado, como el caso de la bajista Gail Ann Dorsey, y el famoso productor Tony Visconti.



Los shows se llevarán a cabo desde distintos escenarios, las entradas pueden adquirirse a través de la página RollingLiveStudios.com y el concierto permanecerá en la modalidad ondemand durante 24 horas.



Ed Sheeran la rompe toda con “Afterglow”. El músico sorprendió a sus fans con su nuevo tema y explotó en las plataformas digitales. La canción tiene más de 85 millones de streams acumulados y más de 2.4 millones por día en Spotify a solo dos semanas de su lanzamiento. El video de la canción tiene una sola toma.

"Hola gente. Afterglow es una canción que escribí el año pasado y que quería presentarles. No es el primer single del próximo álbum; es sólo una canción que amo y espero que ustedes también amen. ¡Disfruten! Espero que tengan un hermoso receso por las Fiestas y un maravilloso Año Nuevo. Ahora me toca volver a mis tareas como papá, ciao x”, expresó Ed Sheeran en el lanzamiento del single.

Sol Alac presenta su nuevo corte ̈"India". En palabras de Sol ¨India ̈ nace de la propia búsqueda y camino, tiene que ver con conectarse con sus raíces, la tierra y sus antepasados llevándola a preguntarse cómo vamos a dejar el planeta para las próximas generaciones?¨ este es su compromiso del día a día.

Sol ya vivió y cantó en diversos países como Francia, España, Uruguay y Brasil, donde se estableció por años y tocó en diferentes escenarios como NaMata, y SIM São Paulo, Miranda en Río de Janeiro, Brasilia, Curitiba, Belo Horizonte, entre otros. Parte de su su 1er álbum titulado Puentes fue grabado en Brasil con músicos argentinos y brasileros como Fernando Samalea, Fernando Nunes (BR) bajista de Cassia Eller y Emerson Villani de Funk , junto al reconocido productor Dudu Marote. Por su estrecha relación con la música y cultura brasilera, recientemente Sol Alac, abrió los shows de Maria Gadú (Niceto Club) y Lenine (Medio y Medio Uruguay).

Luceros el Ojo Daltonico presenta “Chau Sofía”. Se trata del segundo corte de difusión de “A lo bonzo” su próximo disco de estudio. Sofía es un personaje recurrente en la obra musical de la banda y en “A lo bonzo” vuelven a tenerla como protagonista. Es un punk rock con tintes californianos, guitarras ligeras como motosierras y una base de bajo y batería que encuentra el cenit antes de los estribillos.

Luceros El Ojo Daltónico es una banda formada en el año 2002 en la Ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires, integrada por Ignacio Boyo en la voz, Dandy Gallardo y Rodrigo Glaria en guitarras, Juan Arcuri en bajo y Sebastián Lamoth en batería. La banda cuenta con cuatro producciones independientes, y su más reciente lanzamiento musical fue el EP “La Desobediencia” editado en 2019.

"2 Cristales", nuevo single de Las Palabras es una experimentación desde el sonido, la colaboración con otra artista, hasta el arte de tapa. En su primer corte, alejándose momentáneamente del indie pop, juega con sonoridades más oscuras como el pop rap, trap y trip hop. Cierra el single una balada a la locura, que utiliza el glitch y el loop para construir sus melodías. Fue producido y mezclado por Nahuel Corbellini (alma mater de Las Palabras), alias NWR y cuenta con la voz de Ximena Rojo (Ansiedarks). El single se acompaña de un videoclip donde se puede ver a ambos artistas recorriendo un paisaje urbano alterado por visuales surrealistas.

El proyecto Las Palabras, activo desde el 2018, publicó este último año singles como Un año raro, El Velo y En Este Universo. Oriundo de Necochea, Nahuel es la constante detrás del proyecto invitando a otros artistas a formar parte, como en el 2019.

La novedades de este viernes en una sola playlist