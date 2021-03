Masterchef: Claudia Fontán le tiró onda a El Loco Montenegro

Claudia Fontán, última participante en ingresar a MasterChef Celebrity, no perdió tiempo y le tiró muy buena onda a Hernán "El Loco" Montenegro.

Es que anoche los participantes debían preparar un menú “de avión”. En ese contexto, Georgina Barbarossa reveló que trabajó en Aerolíneas Argentinas y la “Gunda” señaló que una de sus frustraciones había sido ser azafata.

“No me dio la altura. En aquel momento tenías que medir más de 1,70 metros”, explicó la actriz. “El Loco Montenegro entraba seguro”, replicó el conductor del programa Santiago del Moro, bromeando por la altura del exbasquetbolista.

“Me quiero parar al lado de él con distancia social”, disparó llamativamente Fontán, y agregó: “¿No seríamos una pareja divina? Creí que no, pero me encantaría que me haga upa”.

“Estamos solteros los dos, así que… veremos”, señaló a su turno Hernán Montenegro, con una sonrisa de oreja a oreja.