Masterchef: el comentario de Alex Caniggia que enfureció a Germán Martitegui

En la gala de anoche, los participantes de Masterchef Celebrity 2 debieron trabajar en equipo. En ese contexto, minutos después del comienzo de la prueba, hubo un cruce tremendo entre el participante Alexander Caniggia y el jurado del reality Germán Martitegui.

Martitegui recorría las estaciones cuando se encontró con Caniggia sumamente concentrado pelando una papa. "¿Qué pasó acá? Pará, pará, pará ¿Qué estás haciendo?", preguntó el jurado enojado al ver cáscaras en el piso.

"Hitman, estoy en acción", contestó Alex ignorando al chef. "¡Estás haciendo un desastre! ¡Estás tirando toda la papa!", continuó furioso Martitegui.

"Ahora la agarro. ¡Aguantá, aguantá, mirá!", le contestó el participante. Frente a cámara, Alex añadió: "Quiere pararme para joderme, obvio".

"Vení acá, Alex, mirá", insistió el chef ante un Alex que lo ignoraba totalmente. "Voy, voy", dijo Alex y agregó: "Dejame cocinar".

"¿Vas a cortar todas las papas antes de escucharme a mí?", volvió a consultarle al participante. "No escucho ni a mi viejo, voy a escuchar a éste", lanzó Caniggia.

"Si no juntás eso, no presentás nada", le advirtió Martitegui al joven. "Presento todo Hitman, hoy. No me para nadie. Ni vos, Hitman", contestó Caniggia.

Minutos después, indignado le contó lo sucedido al resto del jurado. "Estoy enojado y quiero una medida disciplinar que quiero hablar con ustedes", comentó enojado Martitegui.