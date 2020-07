Cipolletti

Se cumplieron diez años de una ley que, les guste o no a sectores de la sociedad, permitió la protección y el amparo de muchas personas que estuvieron durante años en pareja y no tenían derechos como tales; no solo a cuestiones económicas, sino a decisiones referidas a la salud y el bienestar de la compañera o compañero con la que se comparte la vida, el cuidado y el amor.



Lamentablemente, uno lee comentarios en las redes sociales, como por ejemplo que “…la familia fue creada por Dios, y está formada por un hombre y una mujer; de los cuales nacen sus hijos. Otra circunstancia, no es familia; así lo estableció el creador, lo que pasa es que el ser humano se degeneró…”.



¿Pero a qué se considera como normal? ¿Un matrimonio heterosexual, o normal como dirían algunos, que no desea tener hijos, es degenerado? Según la opinión mencionada, la familia solo es considerada como tal si está conformada con el papá, la mamá e hijos.¿La madre o padre que crían a sus hijos por abandono o fallecimiento de uno de ellos no es considerada familia? ¿Nietos al cuidado de sus abuelos, no es una familia?



En muchas familias heterosexuales descuidan a sus integrantes y éstos sufren abusos y se oculta, se calla culpando y abandonando a las víctimas. ¿Dónde están los degenerados?



La familia y el matrimonio se forma con respeto y amor, no importa quiénes la conformen. Tomando las palabras de la psicopedagoga argentina Liliana González:“…el homosexual no elige ser homosexual, la homosexualidad es una construcción, nadie elige un camino tan difícil, le pasó, o vino o lo construyó, uno no elige el camino sexual como un sabor de helado; a respetar, mientras sean buenas personas, qué nos tiene que molestar”.



¡Ver crecer buenas personas y felices es ser normal!

Silvana Aliaga

DNI 28.092.949