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El mensaje de Dibu Martínez tras la clasificación de Argentina: «Hay que saber sufrir»

El arquero de la Albiceleste dejó sus sensaciones luego de la sufrida victoria sobre Cabo Verde y el pase a octavos de final. Además, señaló que "vamos a sufrir de nuevo". Mirá acá todo lo que dijo.

Redacción

Por Redacción

El Dibu fue importante con un par de atajadas en momentos claves del partido.

El Dibu fue importante con un par de atajadas en momentos claves del partido.

La Selección Argentina sacó adelante un impensado partido ante Cabo Verde y continúa con vida en el Mundial 2026. La campeona del mundo venció 3-2 al conjunto africano y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Post partido, el Dibu Martínez se sinceró sobre la dificultad del duelo: «Hay que saber sufrir. Es la primera vez que sufrimos en este Mundial». Luego, vaticinó que esta situación se volverá a repetir en algún momento: «Sabemos que vamos a sufrir de nuevo. Tenemos la experiencia de que hay que sufrir«.

También hizo un repaso de todos los encuentros que a la Albiceleste le costaron ganar en el 2022: «¿Cuántos partidos sufrimos en Qatar? Arabia, México, Australia, Holanda, Francia«.

Además, hizo un repaso sobre su actuación y un principal hincapié en los goles que le convirtieron a Argentina: «En el primer gol me quedé un poquito adelantado porque vi que ”Licha» salía y le pasó entre los pies. No pude reaccionar y son cosas que debo mejorar. Era atajable». Y después se refirió entre risas al segundo: «Qué golazo me metieron, dejate de joder. Me quedé caliente igual».

La emoción de Dibu junto a Licha Martínez y Cuti Romero

Para cerrar, fue autocrítico y señaló que deben mejorar para lo que viene: «Nosotros somos defensores y pensamos en lo que podemos hacer mejor, eso nos va a ayudar de acá en adelante«.

Tras la festejada clasificación, la Selección Argentina ya se enfoca en el partido de octavos de final, que se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13:00 en Atlanta frente a Egipto.


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La Selección Argentina sacó adelante un impensado partido ante Cabo Verde y continúa con vida en el Mundial 2026. La campeona del mundo venció 3-2 al conjunto africano y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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