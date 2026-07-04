El mensaje de Dibu Martínez tras la clasificación de Argentina: «Hay que saber sufrir»

El Dibu fue importante con un par de atajadas en momentos claves del partido.

La Selección Argentina sacó adelante un impensado partido ante Cabo Verde y continúa con vida en el Mundial 2026. La campeona del mundo venció 3-2 al conjunto africano y avanzó a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Post partido, el Dibu Martínez se sinceró sobre la dificultad del duelo: «Hay que saber sufrir. Es la primera vez que sufrimos en este Mundial». Luego, vaticinó que esta situación se volverá a repetir en algún momento: «Sabemos que vamos a sufrir de nuevo. Tenemos la experiencia de que hay que sufrir«.

ESTO ES EMILIANO MARTÍNEZ: del aliento a sus compañeros a cantar todos juntos con la hinchada. pic.twitter.com/PCOv0KK8PU — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

También hizo un repaso de todos los encuentros que a la Albiceleste le costaron ganar en el 2022: «¿Cuántos partidos sufrimos en Qatar? Arabia, México, Australia, Holanda, Francia«.

Además, hizo un repaso sobre su actuación y un principal hincapié en los goles que le convirtieron a Argentina: «En el primer gol me quedé un poquito adelantado porque vi que ”Licha» salía y le pasó entre los pies. No pude reaccionar y son cosas que debo mejorar. Era atajable». Y después se refirió entre risas al segundo: «Qué golazo me metieron, dejate de joder. Me quedé caliente igual».

La emoción de Dibu junto a Licha Martínez y Cuti Romero

Para cerrar, fue autocrítico y señaló que deben mejorar para lo que viene: «Nosotros somos defensores y pensamos en lo que podemos hacer mejor, eso nos va a ayudar de acá en adelante«.

Tras la festejada clasificación, la Selección Argentina ya se enfoca en el partido de octavos de final, que se disputará el próximo martes 7 de julio a las 13:00 en Atlanta frente a Egipto.