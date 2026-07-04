Con foco en el Congreso, el oficialismo relanza su gestión para dejar atrás el caso Adorni

La designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete forma parte de la estrategia del Gobierno para reordenar su funcionamiento político luego de la salida de Manuel Adorni. La Casa Rosada busca dejar atrás el impacto generado por el caso del exfuncionario y recuperar la iniciativa con una agenda centrada en el Congreso.

La prioridad del oficialismo se dará en la prioridad de poder avanzar con la reforma electoral y otros proyectos considerados estratégicos para la administración de Javier Milei.

El oficialismo considera que la renovación del gabinete y la definición de un conjunto reducido de iniciativas legislativas pueden contribuir a cambiar el eje de la discusión pública. Distintos análisis sostienen que el deterioro de la imagen presidencial no respondió únicamente al caso Adorni, sino también a otros factores vinculados con la situación económica y las preocupaciones cotidianas de la población.

Durante el primer semestre reflejaron una caída en la valoración del Gobierno que comenzó antes de la salida del exjefe de Gabinete. Si bien algunos sondeos de junio mostraron una desaceleración en ese descenso, los niveles de imagen continúan siendo inferiores a los registrados durante los primeros meses de gestión.

El oficialismo busca cambiar el eje político con una mayor apuesta al Congreso

En el plano legislativo, el Gobierno venía de obtener avances importantes con la aprobación del presupuesto y de la reforma laboral. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer señales de un menor impulso político, mientras crecían las inquietudes sociales relacionadas con los ingresos, el empleo, el consumo y el costo de vida, por encima de otras problemáticas como la inseguridad o la corrupción.

Dentro del oficialismo existe la evaluación de que el caso Adorni afectó la difusión de los resultados económicos que el Ejecutivo pretendía destacar. En paralelo, distintos indicadores muestran una evolución dispar de la economía, con sectores como la minería, las finanzas y el agro registrando mejoras, mientras que la industria y el comercio continúan mostrando dificultades..

En ese esquema, Karina Milei consolidó su influencia dentro del oficialismo al asumir un rol central en la coordinación parlamentaria. La secretaria general de la Presidencia mantiene su peso en la Cámara de Diputados, amplía su participación en las negociaciones del Senado y continúa interviniendo en las conversaciones con gobernadores y otros actores políticos, en un equilibrio interno que también involucra a Santiago Caputo y Patricia Bullrich.

El oficialismo apuesta a la reforma electoral tras el impacto del caso Adorni

Mientras el Ejecutivo también busca avanzar con el recorte de subsidios para zonas frías, el desafío será lograr consenso político para impulsar esos proyectos y recuperar la iniciativa en un escenario todavía condicionado por el impacto del caso Adorni.

La principal apuesta legislativa del Gobierno es la reforma electoral, considerada una herramienta clave de cara al escenario político de 2027. Entre las alternativas que impulsa el oficialismo figura la eliminación de las PASO y la posibilidad de habilitar mecanismos que faciliten acuerdos entre listas provinciales y candidaturas presidenciales, una negociación que depende en gran medida del respaldo de gobernadores y bloques dialoguistas.

Con información de Infobae.