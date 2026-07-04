El Gobierno analiza las colectoras para 2027: dudas entre sus aliados y rechazo en la oposición

La discusión por las listas colectoras para las elecciones de 2027 avanza antes de que exista un proyecto formal en el Congreso. La iniciativa aparece vinculada a la posible suspensión de las PASO y ya provoca cuestionamientos entre aliados del Gobierno y la oposición.

Aunque el oficialismo reconoce que mantiene conversaciones con gobernadores, no hay una propuesta definitiva. Según publicó Infobae, en la Casa Rosada admiten que circulan distintos borradores, aunque sostienen que «todo está en discusión«.

Listas colectoras y la Boleta Única complican la negociación política

Uno de los puntos que analiza el Gobierno contempla acuerdos electorales con provincias aliadas para evitar competencias internas o presentar candidaturas de bajo perfil en las provincias donde los gobernadores aliados pretendan reelegir. Ese entendimiento no integraría el texto de la reforma, pero sería parte de las negociaciones políticas.

Las listas colectoras permitirían que partidos como el PRO y la UCR presenten candidatos propios para algunos cargos, mientras acompañan la candidatura presidencial de Javier Milei. La estrategia apuntaría a fortalecer la boleta nacional y, al mismo tiempo, ofrecer margen de negociación a los aliados.

El esquema también obligaría a revisar el calendario electoral. En el oficialismo consideran que las provincias deberían abandonar los desdoblamientos y avanzar hacia elecciones simultáneas y concurrentes, con dos urnas distintas el mismo día.

Un dirigente libertario expresó: «Y los que no tienen gobernadores, como en el caso de la UCR bonaerense, tienen para ganar el hecho de seguir siendo aliados. Y más adelante podrán negociar otras cosas«.

La oposición cuestiona las colectoras y crecen las dudas entre gobernadores aliados

Desde la oposición rechazaron la posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales. El diputado Pablo Juliano cuestionó la iniciativa y afirmó: «Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados».

En el peronismo sostienen que la eliminación de las PASO buscaría afectar la resolución de sus diferencias internas. Sin embargo, algunos referentes radicales también dudan sobre la conveniencia política del proyecto y consideran prematuro apostar a que Milei mantendrá un alto nivel de apoyo hasta 2027.

El primer cuestionamiento público de un aliado llegó desde Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo reiteró: «Estamos en contra de sacar las PASO» y agregó: «La verdad, no conozco el proyecto, todas son versiones mediáticas». La posición del bloque Independencia complica la posibilidad de reunir la mayoría absoluta que exige una reforma electoral.

Mientras tanto, el jefe de Gabinete continuará las negociaciones con los gobernadores. Entre los primeros encuentros estuvo el mantenido con Ignacio Torres, de Chubut, en medio de conversaciones que buscan sumar apoyos para una iniciativa cuyo texto todavía permanece sin definiciones.