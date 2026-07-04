Franco Colapinto falló en la clasificación y no pasó a Q2: largará 19° en el GP de Silverstone

Franco se equivocó en la Qualy y tendrá una difícil carrera este domingo.

Franco Colapinto tuvo una floja Qualy en el Gran Premio de Silvestone y no pudo pasar a la Q2. Largará en la 19° posición en la carrera de este domingo.

Todos los pilotos salieron a la pista con neumáticos blandos. En su primer intento, el argentino marcó 1:31.321 para ubicarse en el 8° lugar, pero fue cayendo en la clasificación.

A falta de tres minutos, el argentino se ubicaba 17° y regresó al circuito para intentar meterse en zona de clasificación a Q2. Cuando estaba realizando su última vuelta con sectores en verde y un buen tiempo, se despistó en la curva 9 y se fue afuera de la pista para perder su registro.

Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.



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«Perdí completamente la parte trasera del auto«, le dijo rápidamente a su equipo. Al llegar a boxes, se lo vio molesto por esta situación, que lo deja muy lejos de pelear por los puntos este domingo. Los mecánicos tendrán trabajo, ya que el auto tuvo golpes en el piso que podrían haber generado daños en el monoplaza.

Por otro lado, Gasly pasó a la Q2 y largará en la 12° posición, muy cerca de los 10 primeros. De esta manera, Franco completó su peor clasificación en este 2026, ya que en todas las Qualy de esta temporada había logrado avanzar a la segunda etapa de clasificación.

El próximo desafío del argentino será la carrera de este domingo, prevista para las 11:00 (hora Argentina). Allí, buscará el milagro de sumar puntos en un fin de semana irregular para él y para todo Alpine.