Mayra Arena, pobreza y consensos básicos: la columna de virales

"Arena no reniega de las ampliaciones de derecho, pero asegura que hay cosas que quedan por fuera de esa agenda", explica Mario.

Como cada miércoles, Mario Ñehuen llegó a En eso estamos de RN RADIO 89.3 con su columna de virales. En esta oportunidad, nos contó sobre la nota que escribió de Mayra Arena sobre ¿Qué tienen los pobres en la cabeza?. "Ella hace una crítica respecto a cómo se profundizaron las necesidades en los barrios populares en pandemia. No reniega de las ampliaciones de derecho, pero asegura que hay cosas que quedan por fuera de esa agenda. Una marginalidad o una pobreza que el Gobierno no ve o no quiere ver", escuchá la columna completa:

