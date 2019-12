Médica de Río Negro pide ayuda por la salud de su beba

"Ella es Delfi, nuestra hija", comienza diciendo Victoria Sobrero, con una voz quebrada por el dolor, en un video que se viralizó a través de las redes sociales. Esta médica oriunda de General Roca relata las penurias por las que atraviesan, junto a su esposo, Miguel, desde el nacimiento de su hija el 21 de septiembre.

Al nacer, el diagnóstico fue Síndrome de Charge. Por eso, la beba fue derivada de inmediato al hospital Garrahan en Buenos Aires, en un vuelo sanitario.

Sobrero fue conocida al ser seleccionada por la Fundación Messi en el 2015 para realizar una beca de perfeccionamiento en tratamientos de niños con cáncer en Barcelona. Tres años después, fue una de las 10 jóvenes reconocidas en “Jóvenes Ciudadanos con Iniciativa” de Buenos Aires, por su desempeño en la innovación médica.

En el video, la mujer relata que su beba fue sometida a una operación del corazón y se le realizó una traqueostomía. "Se le hicieron estudios para saber la gravedad del síndrome y prepararnos para su secuela: ceguera, trastornos auditivos, trastornos del equilibrio, trastornos deglutorios y hormonales", plantea.

Mientras la pareja se entrenaba en el manejo de la traqueotomía y en los cuidados de Delfina a fines de octubre, pidieron la internación domiciliaria a Osde.

Pero el panorama empeoró. "El 7 de noviembre nos comunicaron que además del Síndrome de Charge, Delfi tenía una inmunodeficiencia combinada severa; de modo que no sólo sería una discapacidad muy limitada sino que además no viviría más de un año ya que no tiene defensas para las infecciones", puntualiza la mujer. Su voz vuelve a quebrase pero no oculta el llanto ni la angustia.

Al día siguiente, haciendo hincapié en la edad de la niña, la complejidad del cuadro y el requerimiento de aislamiento, los padres insistieron en la necesidad de un vuelo sanitario de regreso a Bariloche y la internación domiciliaria. "Delfi necesita estar aislada sin contacto con la gente. Solo puede estar en presencia de las personas que la asisten", explicó Sobrero.

Junto al nuevo pedido, los padres presentaron un certificado de discapacidad y un recurso de amparo. "No tenemos una respuesta coherente de Osde ya que nos ofrece un traslado en ambulancia. Lo que sería más de 18 horas de viaje. O una internación domiciliaria en Buenos Aires donde no vivimos ni trabajamos", cuestiona la mujer.

"¿Todo esto para qué? -agrega- Para dilatar los tiempos y para que Delfina estando internada se infecte y muera. Y de esa manera, Osde no tener que cubrir ningún gasto. Pedimos ayuda".