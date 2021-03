Medina reconoció que es una alegría volver a ganar en la Bombonera

El Cacique Medina, quien es el entrenador de Talleres, aseguró que fue una alegría volver a ganar en la cancha de Boca. Gentileza.

El entrenador de Talleres (Córdoba), Alexander Medina, se mostró muy conforme por la victoria que consiguuó anoche su equipo frente a Boca Juniors, por 2 a 1 en la Bombonera, y sostuvo que "es una alegría ganarle por segunda vez en fila".

"Es una gran alegría volver a ganar acá. Ellos encontraron el empate cuando nosotros estábamos mejor y después nos repusimos, lo salimos a buscar y lo conseguimos. Creo que fuimos superiores y les ganamos bien", señaló el técnico.

Los cordobeses, quienes mostraron una gran entrega en el partido de anoche, le habían ganado a Boca como visitantes en la Copa Diego A. Maradona, por 1 a 0, con otro gol sobre la hora, en esa oportunidad de Joel Soñora,ex.jugador xeneize.

"Nosotros mantuvimos la pelota y las mejores situaciones. Este es un equipo que se sigue armando y que había perdido partidos que no merecía. Les ganamos casi siempre a ellos el medio y en la parte final tuvimos situaciones para definirlos. Después del empate lo fuimos a buscar y lo ganamos bien", cerró.

El autor del gol del triunfo, el colombiano Diego Valoyes bromeó con el técnico porque su particular corte de pelo "sirvió para ganar el partido. Es que me había asegurado que con este peinado no iba a hacer ningún gol".

Talleres (Córdoba venció) a Boca por 2 a 1 de visitante con goles de Carlos Auzqui y el mencionado Valoyes, le quito el invicto en la Copa de la Liga profesional.

Talleres sorprendió otra vez a Boca en la Bombonera y le ganó en el cierre por 2 a 1. Gentileza.

Con esta victoria, el representativo de Talleres suma 8 puntos en la zona 2, contra 9 del "xeneize", ambos fuera de la zona de los cuatro que clasifican para la fase final.