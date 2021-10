Mega fácil esta tarta de zapallitos

Ingredientes:

- 5 o 6 zapallitos

- 2 cebollas

- 2 dientes de ajo

- 1/2 morrón

- Condimentos (ajo en polvo, pimentón, mix de especias)

- 2 huevos

- 2cdas de queso crema

- 1cdita de maicena

Sin tantas vueltas sale una comida sana y muy rica.

Preparación

Empezamos salteando, cebolla, morrón y ajo. Lavamos, cortamos el zapallito y lo sumamos. Para que no largue agua cuando lo cocinamos, es no revolver tanto y tener la hornalla medio fuerte para que se evapore el agua, pero ojo que no se queme. Condimentamos. Una vez listo, reservamos y dejamos enfriar. Si le queda un poco de agua, lo colás y listo.

Por otro lado, batimos huevos, queso crema y la cucharadita de maicena, esta nos ayuda a terminar de absorber en caso de que le quede algo de líquido al zapallito. Agregamos la preparación a los zapallitos, mezclamos bien, pueden agregarle queso. Nos vamos a la tartera, a la pascualina le pongo pan rallado para que no se humedezca la base y salga crocante. Al horno hasta dorar, quesito, semillas y listo.